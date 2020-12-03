Kahramanmaraş'ta polisi şehit eden saldırgan Türk vatandaşı

Kahramanmaraş'ta, otelde bir polisin şehit edildiği, bir polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili sosyal medyada failin Suriyeli olduğuna dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün cinayet şüphelisi bir şahsın yakalanması amacıyla yapılan çalışma sırasında çıkan silahlı çatışmada, bir polis memurunu şehit eden bir polisi de yaralayan şüphelinin kısa sürede yakalandığı hatırlatıldı.

Isparta nüfusuna kayıtlı şüpheli M.K. hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında failin Suriyeli olduğuna dair paylaşılan kasıtlı bilgiler doğruyu yansıtmamaktadır. Asılsız ve kasıtlı bilgi paylaşımı yapan 7 sosyal medya hesap kullanıcısı tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş'ta bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden polis ekibine ateş edilmesi sonucu bir polis şehit olmuş, bir polis yaralanmış, şüpheli olayın ardından yakalanmıştı.

