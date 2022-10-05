Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 2 kuyumcudan sahte altınla alışveriş yapan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri M.A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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