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Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

05.10.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 2 kuyumcudan sahte altınla alışveriş yapan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri M.A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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