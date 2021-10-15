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Kahramanmaraş'ta şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

15.10.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şarj aleti içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçtaki M.Ç'nin (34) üzerinde arama yapan ekipler, şarj aleti içerisine gizlenmiş 10 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ç. jandarma komutanlığına götürüldü.

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