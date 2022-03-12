YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta şehit çocuğuna doğum günü sürprizi yapıldı

Kahramanmaraş'ta şehit çocuğuna doğum günü sürprizi yapıldı

12.03.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta şehit çocuğuna doğum günü sürprizi yapıldı

Kahramanmaraş'ta, şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın 9 yaşına giren oğlunun doğum günü, sürpriz programla kutlandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, 2020'de Bitlis'in Sehi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Eyüp Fidan'ın oğlu Emre'yi doğum gününde yalnız bırakmadı.

Dernek Başkanı Yunus Kahraman, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile beraberindekiler, 9 yaşına giren çocuğun Onikişubat ilçesindeki evine konuk oldu.

Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Emre Fidan, sürpriz karşısında sevinç yaşadı.

Anne Derya Fidan, böyle bir günde oğlunun mutluluğuna ortak olan katılımcılara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Bursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandıBursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi:SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi:
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:41
Öğle
12:47
İkindi
16:06
Akşam
18:43
Yatsı
19:58
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Diz ağrısını azaltır ve doğal ağrı kesici olarak kullanılabilir!

Diz ağrısını azaltır ve doğal ağrı kesici olarak kullanılabilir!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cepheden kadın sesi yükseldi! Putin’i uyardılar

Cepheden kadın sesi yükseldi! Putin’i uyardılar

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.