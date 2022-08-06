Kahramanmaraş'ta silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde C.D. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi arasında çıkan tartışma siyahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda bıçak ve silahla yaralanan C.D, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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