Kahramanmaraş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde esrar bulundu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 800 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Serintepe Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında denetim yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 800 gram esrar ele geçirildi, sürücü M.A. (21) gözaltına alındı.



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