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Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

10.07.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ş.K. idaresindeki 34 SL 0356 plakalı otomobil, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda seyrederken, Narlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, sürücüyle birlikte otomobilde bulunan İ.K, S.K, C.K. ile İ.K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Kahramanmaraş kaza

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