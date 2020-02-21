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Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 21.02.2020 00:02 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu

Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde telekomünikasyon üzerine çalışan bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, Adana'da kayıtlı olup tefecilikte kullanılan 1 POS cihazı ile suça konu 6 bin 170 lira para ele geçirildi.

Söz konusu cihazla tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Operasyon tefecilik

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