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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

11.01.2024 11:55 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 27 AFK 44 plakalı U.K. (36) idaresindeki tır ile 46 AHD 251 M.A. (38) idaresindeki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 46 plakalı tır yanmaya başladı. 27 plakalı tır sürücüsü kazayı hafif yarlı atlatırken, 46 plakalı tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Tır kazası sonrası çıkan yangın ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangını görüntüleyen vatandaş, "İki tır çarpıştı. Tırın birinin şoförü yaralı çıktı ama diğeri herhalde çıkamadı. Yetişemedik. Gözümüzün önünde oldu ama galiba 46 plakalı tır sürücüsü sıkıştı kaldı" dedi.
Kaza sonrası ekiplerin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

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