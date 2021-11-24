Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Y. ve A.H'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli çalışma başlatan ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri 2 ayrı operasyonda, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 15 kilo 540 gram esrar ile bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. ve A.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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