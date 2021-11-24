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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

24.11.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonlarda 15 kilo 540 gram esrar ile bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Y. ve A.H'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli çalışma başlatan ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri 2 ayrı operasyonda, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 15 kilo 540 gram esrar ile bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. ve A.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandıKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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