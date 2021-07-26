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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

26.07.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Musolar Mahallesi'nde bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ekili vaziyette Hint keneviri ile bir miktar kubar esrar ele geçirdi.

Kenevirlere ve esrar maddesine imha edilmek üzere el koyan ekipler, olayla ilgili T.İ. (58) ve A.İ'yi (28) gözaltına aldı.

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