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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

24.05.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Izgın Mahallesi'nde bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, ekili vaziyette 144 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda İ.K. gözaltına alındı.

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