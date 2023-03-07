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Kahramanmaraş'ta Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İÜC'nün desteğiyle yeniden açıldı

07.03.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın gönüllü sağlık ekibinin destekleriyle hasta kabulüne başladı.

Bir süredir kapalı kalan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın (İÜC) destekleriyle yeniden faaliyete geçirildi.

İÜC'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen, Kahramanmaraş merkezli, toplam 11 ili etkileyen depremler sonrası sağlık hizmetlerine destek vermek, tıbbi organizasyon ile ilgili süreçleri yönetmek üzere deprem bölgesine giden 27 kişilik gönüllü sağlık ekibi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde çalışmalarını sürdürüyor.

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ozan Onur Balkanay, öğretim üyeleri Prof. Dr. Oktay Demirkıran ve Prof. Dr. Mehmet Vural ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Haseki Kardiyoloji Enstitüsünden hekimlerle hemşirelerden oluşan gönüllü sağlık ekibinin destekleriyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde bir süredir kapalı olan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi tekrar hizmete alındı.

Bölge halkı için oldukça önemli bir ihtiyacı karşılayan ünitenin faaliyete geçirilmesinin ardından Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre illerden de hasta kabulüne başlandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, depremin ardından oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda hem Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden hem de Haseki Kardiyoloji Enstitüsünden öğretim üyelerini, hekimlerini, hemşirelerini ve sağlık personelini deprem bölgesinde bulunan üniversite hastanelerinde görevlendirmişti.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

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