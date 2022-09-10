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Kahramanmaraş'taki balık festivalinde 20 bin kişiye balık ikram edilecek

10.09.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki balık festivalinde 20 bin kişiye balık ikram edilecek

Denize kıyısı olmamasına rağmen tatlı su balığı üretiminde Türkiye'de ön sıralarda yer alan Kahramanmaraş'ta 3. Balık Festivali başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu belediyelerinin destekleriyle Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği tarafından Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte balıkçılar tarafından şehrin plakasına atfen oluşturulan 46 metrelik mangalda pişirilen balıklar vatandaşlara ikram edildi. Balıklardan tatmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

Festivalde bir konuşma yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, kentin balık üretiminde Türkiye'nin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kentin balıkçılık anlamında tanınması amacıyla etkinliğe destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Özdemir, festivalin balık üretim ve tüketimine farkındalık oluşturulması amacıyla planlandığını dile getirdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da Kahramanmaraş'ın tatlı su balıkçılığı üretiminde önemli bir kent olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Kahramanmaraş'ın birçok sektörde üretimde öncü olduğunu ancak denizi olmayan bir şehirden balık ihracatının yapılmasının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Kentin su kaynaklarında yetiştirilen balıkların çok lezzetli olduğunu ifade eden Güngör, balık tüketiminin yaygınlaştırılmasının gerektiğini dile getirdi.

- Yılda 7 bin 500 ton balık üretiliyor

Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir de kentte yıllık 7 bin 500 ton balık üretildiğini ve bin kişinin de söz konusu sektörde istihdam edildiğini dile getirdi.

21 ülkeye balık ihracatı yapıldığını ifade eden Bilir, Bakanlık yatırımlarıyla balık üretiminde hedeflerini yükselttiklerini belirtti.

Yaklaşık 20 bin kişiye balık ekmek ikram edilmesi hedeflenen festival, yarın çeşitli etkinliklerin ardından sona erecek.

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balık İhracat festival üretim

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