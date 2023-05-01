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Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde 30 binden fazla depremzede barınıyor

01.05.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta koordinatör vali olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte planlanan 42 konteyner kentten 32'sinin tamamlandığını, bu alanlarda 30 binden fazla depremzedenin barındığını söyledi.

Vali Kaldırım, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri yıkılan, hasar gören ya da korktukları için evlerine giremeyen vatandaşların konaklamaları için oluşturulan konteyner kentlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin 6 Şubat'ta yaşanan 2 büyük depremden sonra bölgede hummalı şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Kaldırım, yaraları sarmak için hem devlet hem sivil toplum kuruluşları hem de hayırseverlerin omuz omuza verdiğini dile getirdi.

Kaldırım, il merkezinden köylere kadar, beslenme, barınma, esnafın ayağa kaldırılması, ticari hayatın canlandırılması için birçok alanda çalışmalar yapıldığını belirtti.

Vatandaşların hayatlarına dokundukları alanlardan birinin de geçici barınma merkezleri olduğunu vurgulayan Kaldırım, "İlimizde 42 konteyner kent planlandı. Bunların 32'si tamamlandı. Konteyner kentlerde planlanan konteyner sayısı da 22 bin 20 idi. Bunlardan 13 bini aşan rakamı yerine konmuş ve yerleşime açılmış oldu. Buralarda şu anda 30 bini aşkın vatandaşımız barınıyor. Diğerlerinin altyapıları da hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Vali Kaldırım, bir kısmı bağışlarla bir kısmı da AFAD'ın üretimiyle hazırlanan konteynerlerin bölgeye sevk edildikçe vatandaşların yerleşimine açılacağını ifade etti.

Bu süreçte özellikle çadır kentlerde kalanlar ile il dışına gidip dönen vatandaşların talepleri doğrultusunda konteyner tahsislerinin yapıldığını aktaran Kaldırım, şöyle devam etti:

"Konteyner kentleri talep edenlere, binası yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olanlardan başlamak üzere verilme süreci devam ediyor. Altyapı çalışmaları birçoğunda tamamlandı. Hızlı bir şekilde yerine getirildi. Vatandaşlarımıza teslim edildi. Bütün altyapıları, sosyal donatıları ile vatandaşımızın ihtiyaç duyacağı eğitim kurumları, sağlık birimleri ve dükkanına kadar düşünülerek tasarlandı. İçinde spor alanları, vatandaşların, çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın ihtiyaçlarını giderecek bütün sosyal donatılar bütün etkinlik alanları da dahil planlanarak yapıldı. Örnek konteyner kentler oluşturuldu."

GÜNDE 500 KONTEYNER KURACAK KAPASİTE VE SİSTEM OLUŞTURULDU

Vali Kaldırım, il merkezinin yanı sıra köylerde de konteyner kurulumlarının yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Köylerimize de konteyner verilmeye başlandı. Onların da kurulumu hızla devam ediyor. Bunların içleri de dayanıp döşenip A'dan Z'ye vatandaşımıza verilmiş oluyor. Merkezde bir konteyner içerisinde tefrişat olarak ne veriliyorsa köylerde de aynısını veriyoruz. Şu ana kadar köylerde kurulmuş konteyner sayısı 2 bini geçti. Biz Kahramanmaraş olarak köylerde günde 500 konteyner kuracak kapasite ve sistemi oluşturduk."

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