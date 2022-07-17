YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

17.07.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta pazarcılar arasında çıkan ve 3 kişinin silahla yaralandığını kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhşamil Mahallesi Açık Pazar alanında 15 Temmuz'da tezgah yeri yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Alınan eşkal ve ifadeler doğrultusunda kimlikleri belirlenen D.Y, M.Ç, M.Ç, C.Y, Z.K. ile Ş.E. gözaltına alındı.

Yakalananların üst ve araçlarında yapılan aramalarda 3 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen kişi kurtarıldıKahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı
Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu'nun kullandığı araç çocuğa çarptıGercüş Kaymakamı Sinanoğlu'nun kullandığı araç çocuğa çarptı
Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyorKocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş silahlı kavga

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:35
Sabah
05:17
Öğle
12:43
İkindi
16:35
Akşam
20:00
Yatsı
21:34
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.