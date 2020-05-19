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Kahta’da 19 Mayıs kutlamaları

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.05.2020 16:38 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk sunumu ile gerçekleşti.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Kaymakamlık önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk bunulmasıyla başladı.

Kahta’da 19 Mayıs kutlamaları

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk sunumu ile gerçekleşti.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Kaymakamlık önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk bunulmasıyla başladı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek tarafından çelenk bırakılmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak tören sona erdi.
Çelenk sunumunun ardından ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi personeli tarafından vatandaşlara Türk Bayrağı hediye edildi.

Kahta’da 19 Mayıs kutlamaları

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Adıyaman Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
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Sabah
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Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:40
Yatsı
21:12

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Burak Pektaş Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Saray Eczanesi
Kahta
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