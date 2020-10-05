Kahvaltıların olmazsa olmazı: Çılbır tarifi

Kahvaltı için hazırlaması oldukça kolay çılbır tarifiyle leziz bir atıştırmalık hazırlayıp sağlıklı bir besin tüketebilirsiniz. Çılbır tarifini anlamlı yapan şey poşe yumurtadır. Kolay çılbır tarifiyle kahvaltı masanızı süsleyebilirsiniz. Adım adım malzeme listesi ve tarifi aşağıda inceleyebilirsiniz.
İster kahvaltılarda ister yoğurtla birlikte akşam yemeklerini kurtaran çılbırı isterseniz ıspanakla da deneyebilirsiniz. Yemeklerin yanına enfes bir protein deposu olarak ekleyebileceğiniz çılbırı bir kere yapınca yapmaya doyamayacaksınız.
Yapımı sanıldığından daha kolay olan bu nefis lezzeti sarımsaklı yoğurt işe şahlandırıp mis gibi kokan baharatlı tereyağı ile süsleyebilirsiniz.
Kahvaltılık çılbır tarifini uygulamak için, suyun yeteri kadar kaynamış olması gerekir. Suyun içine eklemiş olduğunuz sirke, yumurtaların pişerken dağılmasını engeller. Yumurtaların hepsini birden kırmak doğru değildir. Yumurtaların tümünü birden kırmayın. Bir yumurtayı kırıp kenarında beyazlar oluşunca diğer yumurtayı kırın.
1 porsiyon çılbır yaklaşık 145 kaloridir.
Karbonhidrat (g): 2.1
Protein (g): 6.25
Yağ (g): 11.32
Lif (g): 0.16
Kolesterol (mg): 164.07
Sodyum (mg): 602.59
Potasyum (mg): 110.74
Kalsiyum (mg): 67.37
Vitamin A (iu): 169.11
Vitamin C (mg): 3.28
Demir: 0.96
1 kg kuru soğan
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı tereyağı
4-5 adet yumurta
1,5 tatlı kaşığı toz şeker
Tuz
Pul biber
4 adet domates
Yarım su bardağı su
Öncelikle soğanı piyazlık doğrayın ve tencereye alın. Daha sonra, tuz ve şeker katın. Soğanlar dönmeye başlayınca yemeklik olarak doğradığınız domatesleri katın. Suyu da ekleyin ve 5-10 dakika kadar pişirin. Ardından karabiberi de ekleyin.
Ocaktan aldıktan sonra, cam tepsiye ekleyin. Yumurta kıracağınız yere yuvarlak şeklinde çukur açın ve yumurtayı kırın. Daha sonra pul biber, karabiber ve tuzu dökün. 180 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Unutmayın! Yumurtayı tam pişirmemelisiniz.
Kolay çılbır tarifinin yanına en iyi yakışacak şey şüphesiz ki kızarmış ekmeklerdir! Çayınızı demleyin ve kızarmış ekmeklerin yanında kahvaltılık çılbır tarifinin tadını çıkarın.
Alternatif Salçalı Çılbır Tarifi
Sade çılbır tarifi ve soğanlı çılbır tarifinin yanında, salçalı çılbır tarifi de oldukça lezzetlidir. Tarif aynı fakat ek olarak 3 dilim pide ve 1 yemek kaşığı salça ekleyerek salçalı çılbır tarifini uygulayabilirsiniz.
Pideleri parça parça kesin ve tavaya koyun. 5 dakika kadar ısıtın ve boyutu büyük olan çelik tencereye sıcak su ilave ederek biraz kaynayınca sirke ekleyin. Tahta kaşık yardımıyla suyu karıştırın ve suyu dökerken 1 yumurta kırın. Yumurtayı suya sert değil yumuşak bırakmalısınız. Yumurtaları 3 dakika kadar sıcak suda demleyin. Salça ve tereyağı kavrulurken içine istediğiniz baharatları ekleyin. Örneğin, acı severseniz acı baharat ekleyebilirsiniz. Pidelerin üstüne sarımsaklı yoğurdu gezdirin ve süzgeçli kepçe yardımıyla yumurtaları alın. Daha sonra, kızgın yağ gezdirin. Salçalı çılbır tarifi ve yoğurtlu çılbır tarifi hazır! Afiyet olsun.
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