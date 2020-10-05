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Kahvaltıların olmazsa olmazı: Çılbır tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yapımı kolay protein deposu çılbırı hiç vakit kaybetmeden deneyebilirsiniz. Süresini iyi ayarlamanız gereken poşe yumurtayı hiç bu kadar lezzetli yememiş olabirsiniz. Yoğurt ve yumurtanın muhteşem buluşmasıyla sofralarınızdan ayıramayacağınız bir lezzet için kolları sıvayın.

Kahvaltıların olmazsa olmazı: Çılbır tarifi

İçindekiler

  • Çılbır Tarifi İçin Malzemeler
  • Adım Adım Kahvaltılık Çılbır Tarifi
  • Pratik Çılbır Tarifi İçin Püf Noktaları
  • Çılbır Tarifinin Kalori ve Besin Değeri
  • Soğanlı Çılbır Tarifi İçin Malzemeler
  • Soğanlı Çılbır Tarifi
  • Çılbır Tarifi Sunum Önerisi
  • Salçalı Çılbır Tarifi Yapılışı

Kahvaltı için hazırlaması oldukça kolay çılbır tarifiyle leziz bir atıştırmalık hazırlayıp sağlıklı bir besin tüketebilirsiniz. Çılbır tarifini anlamlı yapan şey poşe yumurtadır. Kolay çılbır tarifiyle kahvaltı masanızı süsleyebilirsiniz. Adım adım malzeme listesi ve tarifi aşağıda inceleyebilirsiniz.

İster kahvaltılarda ister yoğurtla birlikte akşam yemeklerini kurtaran çılbırı isterseniz ıspanakla da deneyebilirsiniz. Yemeklerin yanına enfes bir protein deposu olarak ekleyebileceğiniz çılbırı bir kere yapınca yapmaya doyamayacaksınız.
Yapımı sanıldığından daha kolay olan bu nefis lezzeti sarımsaklı yoğurt işe şahlandırıp mis gibi kokan baharatlı tereyağı ile süsleyebilirsiniz.

Çılbır Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 litre su
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 adet yumurta
  • 1 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber

Adım Adım Kahvaltılık Çılbır Tarifi

  1. Kolay çılbır tarifini uygulamak için tencerenin içine suyu koyun ve damağınıza göre tuz ve sirkeyi ekleyin. Daha sonra kaynamaya bırakın.
  2. Bardağın içine yumurta sarısına zarar gelmeden kırın ve sirkeli suyun içine koyun. Bu aşamada yumurta akı pişip renk alır. Diğer yumurtaları da aynı taktikle tencereye ekleyin ve pişirin.
  3. Unutmayın, pratik çılbır tarifini uygulayabilmek için yumurta aklarının pişmiş olması ve yumurtanın sarısının rafadan olması gerekir. O yüzden, süreyi 3-4 dakika ayarlayın.
  4. Yumurtalar pişmeye devam ederken, yoğurda ezilmiş sarımsakları ve tuzu ekleyerek karıştırın. Sunum tabaklarının altına hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu eşit olacak şekilde dağıtın ve pişmiş olan yumurtaları sudan alın.
  5. Kevgirde kalan suyu sıyırarak yoğurdun üzerine yerleştirin. Sona doğru gelirken, tereyağını tavada eritin. Yağda çılbır tarifi için eriyen tereyağına pul biber, karabiber ve nane ekleyin. Köpürmeye başladığında ocaktan alın ve yumurtaların üzerine dökün.

Pratik Çılbır Tarifi İçin Püf Noktaları

Kahvaltılık çılbır tarifini uygulamak için, suyun yeteri kadar kaynamış olması gerekir. Suyun içine eklemiş olduğunuz sirke, yumurtaların pişerken dağılmasını engeller. Yumurtaların hepsini birden kırmak doğru değildir. Yumurtaların tümünü birden kırmayın. Bir yumurtayı kırıp kenarında beyazlar oluşunca diğer yumurtayı kırın.

Çılbır Tarifinin Kalori ve Besin Değeri

1 porsiyon çılbır yaklaşık 145 kaloridir.
Karbonhidrat (g): 2.1
Protein (g): 6.25
Yağ (g): 11.32
Lif (g): 0.16
Kolesterol (mg): 164.07
Sodyum (mg): 602.59
Potasyum (mg): 110.74
Kalsiyum (mg): 67.37
Vitamin A (iu): 169.11
Vitamin C (mg): 3.28
Demir: 0.96

Soğanlı Çılbır Tarifi İçin Malzemeler

1 kg kuru soğan
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı tereyağı
4-5 adet yumurta
1,5 tatlı kaşığı toz şeker
Tuz
Pul biber
4 adet domates
Yarım su bardağı su

Soğanlı Çılbır Tarifi

Öncelikle soğanı piyazlık doğrayın ve tencereye alın. Daha sonra, tuz ve şeker katın. Soğanlar dönmeye başlayınca yemeklik olarak doğradığınız domatesleri katın. Suyu da ekleyin ve 5-10 dakika kadar pişirin. Ardından karabiberi de ekleyin.
Ocaktan aldıktan sonra, cam tepsiye ekleyin. Yumurta kıracağınız yere yuvarlak şeklinde çukur açın ve yumurtayı kırın. Daha sonra pul biber, karabiber ve tuzu dökün. 180 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Unutmayın! Yumurtayı tam pişirmemelisiniz.

Çılbır Tarifi Sunum Önerisi

Kolay çılbır tarifinin yanına en iyi yakışacak şey şüphesiz ki kızarmış ekmeklerdir! Çayınızı demleyin ve kızarmış ekmeklerin yanında kahvaltılık çılbır tarifinin tadını çıkarın.
Alternatif Salçalı Çılbır Tarifi
Sade çılbır tarifi ve soğanlı çılbır tarifinin yanında, salçalı çılbır tarifi de oldukça lezzetlidir. Tarif aynı fakat ek olarak 3 dilim pide ve 1 yemek kaşığı salça ekleyerek salçalı çılbır tarifini uygulayabilirsiniz.

Salçalı Çılbır Tarifi Yapılışı

Pideleri parça parça kesin ve tavaya koyun. 5 dakika kadar ısıtın ve boyutu büyük olan çelik tencereye sıcak su ilave ederek biraz kaynayınca sirke ekleyin. Tahta kaşık yardımıyla suyu karıştırın ve suyu dökerken 1 yumurta kırın. Yumurtayı suya sert değil yumuşak bırakmalısınız. Yumurtaları 3 dakika kadar sıcak suda demleyin. Salça ve tereyağı kavrulurken içine istediğiniz baharatları ekleyin. Örneğin, acı severseniz acı baharat ekleyebilirsiniz. Pidelerin üstüne sarımsaklı yoğurdu gezdirin ve süzgeçli kepçe yardımıyla yumurtaları alın. Daha sonra, kızgın yağ gezdirin. Salçalı çılbır tarifi ve yoğurtlu çılbır tarifi hazır! Afiyet olsun.

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