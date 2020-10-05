Kahvaltıların olmazsa olmazı: Çılbır tarifi

Kahvaltı için hazırlaması oldukça kolay çılbır tarifiyle leziz bir atıştırmalık hazırlayıp sağlıklı bir besin tüketebilirsiniz. Çılbır tarifini anlamlı yapan şey poşe yumurtadır. Kolay çılbır tarifiyle kahvaltı masanızı süsleyebilirsiniz. Adım adım malzeme listesi ve tarifi aşağıda inceleyebilirsiniz.

İster kahvaltılarda ister yoğurtla birlikte akşam yemeklerini kurtaran çılbırı isterseniz ıspanakla da deneyebilirsiniz. Yemeklerin yanına enfes bir protein deposu olarak ekleyebileceğiniz çılbırı bir kere yapınca yapmaya doyamayacaksınız.

Yapımı sanıldığından daha kolay olan bu nefis lezzeti sarımsaklı yoğurt işe şahlandırıp mis gibi kokan baharatlı tereyağı ile süsleyebilirsiniz.

Çılbır Tarifi İçin Malzemeler

1 litre su

1 su bardağı süzme yoğurt

2 adet yumurta

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

Adım Adım Kahvaltılık Çılbır Tarifi

Kolay çılbır tarifini uygulamak için tencerenin içine suyu koyun ve damağınıza göre tuz ve sirkeyi ekleyin. Daha sonra kaynamaya bırakın. Bardağın içine yumurta sarısına zarar gelmeden kırın ve sirkeli suyun içine koyun. Bu aşamada yumurta akı pişip renk alır. Diğer yumurtaları da aynı taktikle tencereye ekleyin ve pişirin. Unutmayın, pratik çılbır tarifini uygulayabilmek için yumurta aklarının pişmiş olması ve yumurtanın sarısının rafadan olması gerekir. O yüzden, süreyi 3-4 dakika ayarlayın. Yumurtalar pişmeye devam ederken, yoğurda ezilmiş sarımsakları ve tuzu ekleyerek karıştırın. Sunum tabaklarının altına hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu eşit olacak şekilde dağıtın ve pişmiş olan yumurtaları sudan alın. Kevgirde kalan suyu sıyırarak yoğurdun üzerine yerleştirin. Sona doğru gelirken, tereyağını tavada eritin. Yağda çılbır tarifi için eriyen tereyağına pul biber, karabiber ve nane ekleyin. Köpürmeye başladığında ocaktan alın ve yumurtaların üzerine dökün.

Pratik Çılbır Tarifi İçin Püf Noktaları

Kahvaltılık çılbır tarifini uygulamak için, suyun yeteri kadar kaynamış olması gerekir. Suyun içine eklemiş olduğunuz sirke, yumurtaların pişerken dağılmasını engeller. Yumurtaların hepsini birden kırmak doğru değildir. Yumurtaların tümünü birden kırmayın. Bir yumurtayı kırıp kenarında beyazlar oluşunca diğer yumurtayı kırın.