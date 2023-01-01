Kahvaltıların uzayıp giden lezzeti: Rize usulü mıhlama tarifi! Mıhlama nasıl yapılır?

Ekmek bana bana yiyeceğiniz mıhlama uzayıp giden görüntüsü ve eşsiz lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Oldukça sevilerek tüketilen mıhlamaya bazı yörelerde kuymak da deniliyor. Mısır unu kullanılarak yapılan mıhlamayı kesinlikle denemeniz gerekiyor.



