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Kahvaltıların uzayıp giden lezzeti: Rize usulü mıhlama tarifi! Mıhlama nasıl yapılır?

01.01.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıda ne yapsam diye düşünüyorsanız Rize usulü mıhlama tarifini kaçırmayın! Bolca peynir katılarak yapılan bu enfes lezzet bütün bir gününüzün mutlu geçmesini sağlayabilir. Mıhlama nasıl yapılır merak ediyorsanız bu mıhlama tarifini deneyebilirsiniz.

Kahvaltıların uzayıp giden lezzeti: Rize usulü mıhlama tarifi! Mıhlama nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Ekmek bana bana yiyeceğiniz mıhlama uzayıp giden görüntüsü ve eşsiz lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Oldukça sevilerek tüketilen mıhlamaya bazı yörelerde kuymak da deniliyor. Mısır unu kullanılarak yapılan mıhlamayı kesinlikle denemeniz gerekiyor.


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