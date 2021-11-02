Kahvenizin 40 yıllık hatırını farklı tariflerle uzatın! Tiryakilere alternatif kahve tarifleri

Kahve bir bulmaca olsaydı, ipuçları sayısız olurdu. Kokusuyla sohbeti, neşeyi ve huzuru anımsatan; tadı ve rengiyle o toplumun kültürünü anlatan bir içecek kahve. Öyle ki, bir fincan kahveyle dünya turuna çıkmış gibi olabilirsiniz! İşte yeni güne kahvesiz başlayamayanlar için alternatif kahve tarifleri...

AFFOGATO VE FINDIK

Affogato aslında bir kahve türü değil. Dondurmanızı kaşıklarken espressonuzu da içebileceğiniz bir tatlı türü! Afili adına bakmayın, hazırlaması çok kolay. İşte affogatoyu fındıkla şenlendirdiğimiz tarifimiz!

MALZEMELER

2 fincan espresso

1 top dondurma (tercihen vanilyalı)

1 yemek kaşığı ince çekilmiş kavrulmuş fındık

HAZIRLANIŞI

Espresso makinesinde hazırladığınız kahveyi bir bardağa alın.

Espressonun üstüne 1 top dondurmayı ekleyin.

Arzu ederseniz üstüne biraz daha kahve ekleyebilirsiniz.

1 yemek kaşığı fındığı dondurmanız üstüne serpiştirin.

Tatlı kaşığı ile servis edin. Afiyet olsun!

HAZIRLAMA ÖNERİLERİ

Espresso mekineniz yoksa üzülmeyin. French presste hazırlayacağınız sert kahve işinizi görecektir.

Dondurmanız vanilyalı, karamelli ya da çikolatalı olabilir.

BADEMLİ LATTE

MALZEMELER

400 ml badem sütü

2 fincan espresso ya da french presste hazırlanmış sert kahve

İsteğe bağlı olarak badem şurubu

HAZIRLANIŞI

Badem sütünüzü ısıtmak için uygun bir cezveye alın.

Orta ateşte sürekli çırparak sütünüzü kaynatın.

Espressonuzu bir bardağa alın.

Kaynayan sütünüzü köpükleri bozmadan espressonun üzerine yavaşça dökün.

Badem sütlü latteniz hazır.

SOYALI VİENNA

MALZEMELER

3 fincan espresso ya da sert kahve

Yarım fincan soya sütü

1 çay kaşığı çikolata rendesi ya da kakao

HAZIRLANIŞI