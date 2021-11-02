Kahvenizin 40 yıllık hatırını farklı tariflerle uzatın! Tiryakilere alternatif kahve tarifleri

Kahve bir bulmaca olsaydı, ipuçları sayısız olurdu. Kokusuyla sohbeti, neşeyi ve huzuru anımsatan; tadı ve rengiyle o toplumun kültürünü anlatan bir içecek kahve. Öyle ki, bir fincan kahveyle dünya turuna çıkmış gibi olabilirsiniz! İşte yeni güne kahvesiz başlayamayanlar için alternatif kahve tarifleri...
Affogato aslında bir kahve türü değil. Dondurmanızı kaşıklarken espressonuzu da içebileceğiniz bir tatlı türü! Afili adına bakmayın, hazırlaması çok kolay. İşte affogatoyu fındıkla şenlendirdiğimiz tarifimiz!
MALZEMELER
2 fincan espresso
1 top dondurma (tercihen vanilyalı)
HAZIRLANIŞI
Espresso makinesinde hazırladığınız kahveyi bir bardağa alın.
Espressonun üstüne 1 top dondurmayı ekleyin.
Arzu ederseniz üstüne biraz daha kahve ekleyebilirsiniz.
1 yemek kaşığı fındığı dondurmanız üstüne serpiştirin.
HAZIRLAMA ÖNERİLERİ
Espresso mekineniz yoksa üzülmeyin. French presste hazırlayacağınız sert kahve işinizi görecektir.
MALZEMELER
400 ml badem sütü
2 fincan espresso ya da french presste hazırlanmış sert kahve
HAZIRLANIŞI
Badem sütünüzü ısıtmak için uygun bir cezveye alın.
Orta ateşte sürekli çırparak sütünüzü kaynatın.
Espressonuzu bir bardağa alın.
Kaynayan sütünüzü köpükleri bozmadan espressonun üzerine yavaşça dökün.
MALZEMELER
3 fincan espresso ya da sert kahve
Yarım fincan soya sütü
HAZIRLANIŞI
Espressonuzu bir su bardağına ya da orta boy bir fincana alın.
Yarım fincan soya sütünüzü varsa espresso makinenizin köpürtme aparatıyla, yoksa ocakta cezve içinde köpürterek kaynatın.
Soya sütü inek sütüne göre daha zor ısındığı için ocakta bekleme süresini daha uzun tutun.
Soya sütünüz iyice köpürdükten sonra bir kaşık yardımıyla köpüğü bozmadan cezveden alın.
Köpüğü espressonun üstüne yerleştirin.
En son çikolata rendesi ya da kakaoyu köpüğün üstüne serpiştirin.
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