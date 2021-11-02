YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kahvenizin 40 yıllık hatırını farklı tariflerle uzatın! Tiryakilere alternatif kahve tarifleri

Kahvenizin 40 yıllık hatırını farklı tariflerle uzatın! Tiryakilere alternatif kahve tarifleri

02.11.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk kahvesinin yeri tartışılmaz ancak kahvenin farklı yüzlerini de keşfetmek heyecan verici olmaz mıydı? Kahvenizi alışılmış tariflerle hazırlamakta bir sakınca yok. Ancak yeni tadım deneyimleri için küçük dokunuşlar yapma şansınız da var. Haydi gelin, Affogato üzerine fındık ve bademli latte gibi biraz alternatif tarifler verelim ki, gününüz şenlensin!

Kahvenizin 40 yıllık hatırını farklı tariflerle uzatın! Tiryakilere alternatif kahve tarifleri

Kahve bir bulmaca olsaydı, ipuçları sayısız olurdu. Kokusuyla sohbeti, neşeyi ve huzuru anımsatan; tadı ve rengiyle o toplumun kültürünü anlatan bir içecek kahve. Öyle ki, bir fincan kahveyle dünya turuna çıkmış gibi olabilirsiniz! İşte yeni güne kahvesiz başlayamayanlar için alternatif kahve tarifleri...

AFFOGATO VE FINDIK

Affogato aslında bir kahve türü değil. Dondurmanızı kaşıklarken espressonuzu da içebileceğiniz bir tatlı türü! Afili adına bakmayın, hazırlaması çok kolay. İşte affogatoyu fındıkla şenlendirdiğimiz tarifimiz!

MALZEMELER

  • 2 fincan espresso

  • 1 top dondurma (tercihen vanilyalı)

  • 1 yemek kaşığı ince çekilmiş kavrulmuş fındık

HAZIRLANIŞI

  • Espresso makinesinde hazırladığınız kahveyi bir bardağa alın.

  • Espressonun üstüne 1 top dondurmayı ekleyin.

  • Arzu ederseniz üstüne biraz daha kahve ekleyebilirsiniz.

  • 1 yemek kaşığı fındığı dondurmanız üstüne serpiştirin.

  • Tatlı kaşığı ile servis edin. Afiyet olsun!

HAZIRLAMA ÖNERİLERİ

  • Espresso mekineniz yoksa üzülmeyin. French presste hazırlayacağınız sert kahve işinizi görecektir.

  • Dondurmanız vanilyalı, karamelli ya da çikolatalı olabilir.

BADEMLİ LATTE

MALZEMELER

  • 400 ml badem sütü

  • 2 fincan espresso ya da french presste hazırlanmış sert kahve

  • İsteğe bağlı olarak badem şurubu

HAZIRLANIŞI

  • Badem sütünüzü ısıtmak için uygun bir cezveye alın.

  • Orta ateşte sürekli çırparak sütünüzü kaynatın.

  • Espressonuzu bir bardağa alın.

  • Kaynayan sütünüzü köpükleri bozmadan espressonun üzerine yavaşça dökün.

  • Badem sütlü latteniz hazır.

SOYALI VİENNA

MALZEMELER

  • 3 fincan espresso ya da sert kahve

  • Yarım fincan soya sütü

  • 1 çay kaşığı çikolata rendesi ya da kakao

HAZIRLANIŞI

  • Espressonuzu bir su bardağına ya da orta boy bir fincana alın.

  • Yarım fincan soya sütünüzü varsa espresso makinenizin köpürtme aparatıyla, yoksa ocakta cezve içinde köpürterek kaynatın.

  • Soya sütü inek sütüne göre daha zor ısındığı için ocakta bekleme süresini daha uzun tutun.

  • Soya sütünüz iyice köpürdükten sonra bir kaşık yardımıyla köpüğü bozmadan cezveden alın.

  • Köpüğü espressonun üstüne yerleştirin.

  • En son çikolata rendesi ya da kakaoyu köpüğün üstüne serpiştirin.

  • En sade haliyle soyalı viennanız hazır. Afiyet olsun!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"
PARTNEROrtalık savaş alanına döndü!Ortalık savaş alanına döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Canlı yayında yasak aşk itirafı: Hiç pişman değilim

Canlı yayında yasak aşk itirafı: Hiç pişman değilim

Hem sağlığa hem de keseye zarar! Bu yemekleri ikinci kez ısıtırsanız...

Hem sağlığa hem de keseye zarar! Bu yemekleri ikinci kez ısıtırsanız...

Gıda sahtekarlığına dikkat! Bu hileler akla hayale gelmez

Gıda sahtekarlığına dikkat! Bu hileler akla hayale gelmez

Kalan kekleri ziyan etmeyin!

Kalan kekleri ziyan etmeyin!

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.