Kahve Falında Ağaç Görmek

Kahveyi içtikten sonra fincanı ters çevirerek tabağa kapatmak neredeyse kahve kültürünün ayrılmaz bir parçası. İçen kişi fala inansın ya da inanmasın, durum böyle. Kahvenin fincanda ve tabakta bıraktığı izlerden hayata dair işaretler çıkarmaya çalışmak belki de karmaşanın bir yaşam biçimi olduğu coğrafyamızın kaderi. Her ne olursa olsun, kahve falı sosyal hayatımızın içinde hep var. Kahve falı, telve izlerinin birebir tarifiyle ve bunların karşılığı anlamlarla değil, fal bakan kişinin onları nasıl yorumladığıyla ilgilidir. Bazen hiç tanımadığımız kişilere baktırdığımız fallar, şaşırtıcı derecede gerçek hayatımızla benzeşir. Birinin "yol" olarak yorumladığı ince bir çizgi, diğeri için "yılan"dır. Bazen de aynı yorumcu bu ince çizgiyi seyahate çıkacaksınız diye yorumlarken, başka birine hayatının zorluklarından haber verebilir. Öteden beri fal bakan kişilerin 6. hislerinin kuvvetli olduğuna inanılır. Ağaç, ilk çağlardan beri bütün kültürlerde soy ve aileyi temsil eden bir motiftir. Gerek dini gerekse sanatsal kaynaklarda "hayat ağacı" motifiyle çok sık karşılaşırız. Kahve falında görülen ağaç da bu çerçevede değerlendirilir ve haneye maddi ve manevi bolluk, bereket geleceği söylenir. Ağacın şekli, büyüklüğü, dalları, yaprakları, meyveli olup olmaması, ağacın yanındaki diğer şekillerle birlikte ve yorumcunun bu şekilleri okuma üslubuna göre değerlendirilir ve her zaman bereket olarak okunur.

Kahve Falında Ağaç Dalı Görmek Kahve falında görülen ağaç dalları, fal baktıran kişinin ailesinin hayatta olan aile bireylerini temsil eder. Dalların az ya da çok olması ailenin kalabalıklığıyla, seyrek ya da sık olması da aile bireylerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin kuvvetli ya da zayıf olmasıyla ilişkilendirilir. Örneğin falında, az ama birbiriyle iç içe girmiş dalları olan bir ağaç görülen kimsenin, küçük ve birbirine bağlı fertlerden oluşan bir ailesi olduğu söylenebilir. Ya da bu ağaç fal baktıran kişinin ailesindeki, birbirine daha yakın olan (kardeşler gibi) kişileri temsil ediyor olabilir. Kahve Falında Ağaç Gövdesi Görmek Ağaç gövdesi ailenin temelidir. Bu temelden filizlenen dallar, dalları süsleyen yapraklar ve meyveler, ailenin diğer bireyleri olarak değerlendirilir. Eğer fincanda görülen ağaç gövdesinin dalları yoksa, ailedeki bekar birinin aile kuracağı yani evleneceği söylenir. Tek başına ağaç gövdesi, aile kurma potansiyeli olan her bir aile üyesine işaret eder. Genellikle, falı bakılan kişi erkekse işe girecek ya da daha iyi bir iş fırsatı yakalayacak; eğer kadınsa evlenecek, zaten evliyse çocuğu olacak şeklinde yorumlanır. Kısaca kahve falında ağaç gövdesi görmek, ailenin genişleyip büyümesine sebep olacak gelişmelere yorulur.

Kahve Falında Ağaç Kökü Görmek Ağaç kökü, ailenin atalarını, köklerini temsil eder. Kökler ne kadar derine gidiyorsa o kadar sağlam, ne kadar çoksa o kadar dayanıklıdır. Kahve fincanında ağaç kökü görülen fal sahibinin kazanacağı başarılarda geçmişinden gelen maddi ya da manevi birikimin etkili olacağı söylenir. Fal baktıran kişiye, sahip olduğu değerleri hafife almaması ve görmezden gelmemesi, bunlara sahip çıkarak yoluna devam etmesi tavsiye edilir. Kahve Falında Büyük Ağaç Görmek Büyük ağaç, büyük bir aile demektir. Fal baktıran kişinin büyük bir ailesi yoksa, kendisi büyük bir aile kurmanın ilk adımını atacak şeklinde yorumlanabilir. Böyle yorumlandığında eğer fal baktıran kişi bekarsa nişan ya da nikah töreni, eğer evliyse bebek müjdesi verilebilir. Falda çıkan büyük ağacın ne kadar çok dalı varsa fal sahibinin ailesi de o kadar genişleyecek demektir. Bazı falcılar tarafından ise büyük ağaç erkekler için başarıyla sonuçlanacak yeni iş girişimleri, kadınlar için ise erkek çocuk sahibi olmak şeklinde yorumlanır. Kahve Falında Ağaçta Kuşlar Görmek Kahve falında ağaçta kuşlar olması, fal sahibinin imkanlarından faydalanan ihtiyaç sahiplerini simgeler. Fal baktıran kişinin hayır işleri yapacağı ya da yapacağı herhangi bir girişimle bir hayra sebep olacağı söylenir. Bazı yorumcular ağaçtaki kuşları yine hayır işlerine yorar ama eğer hayır işleyebiliyorsa demek ki fal baktıran kişi maddi ya da manevi, mevcut sıkıntılarından kurtulmuş şeklinde de yorumlar.

Kahve Falında Üç Ağaç Görmek Kahve fincanında görülen her bir şekil, diğerleriyle birlikte bir anlam taşır. Rakamla ya da yazıyla beliren "üç" sembolü, fal bakan kişinin oluşturduğu hikayedeki süreyi ifade eder. Çok uzun olmayan bir süreyi tanımlar. Falcıların "3 vakte kadar" diyerek olacağını söyledikleri şeyin hemen değil, ama çok da uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşeceği söylenir. Üç ağaç kahve falında birbirinden farklı köklere sahip ama bir arada hareket eden aile topluluklarını da simgeler. Kahve Falında Asma Ağacı Görmek Kahve falında asma ağacı, görülebilecek en hayırlı ağaçlardan biri kabul edilir. Kadim kültürlerde ve inanışlarda doğurganlığın, ölümsüzlüğün ve hayatın devamlılığının simgesi sayılan kutsal ağaçlardan biridir. Kahve falında asma ağacı görmek de her zaman iyiliğe, güzelliğe ve hayra yorulur. Başarıların, mutluluğun devamlı olacağı ve kuşaklar boyu süreceği söylenir. Bazı kahve falı yorumcuları asma ağacını, soyun devamını sağlayan kadın kişi olarak ele alır. Ailedeki kadın üyelerden birinin iş hayatındaki başarıları ya da bir kadından gelecek iyi haberler şeklinde yorum yapılır. Fal baktıran kişi maddi sıkıntı içindeyse, anne ya da kız kardeş gibi aile içindeki bir kadından yardım görecek ve düze çıkacak ifadeleri kullanılır.