Ayakkabı figürünün çeşitli anlamları olsa da genelde kahve falında ayakkabı görmek sıkıntılı bir duruma işaret eder. Böyle bir falla karşılaşılması halinde fal sahibinin hayırlı bir işe imza atması beklenir. Zira bu hayırlı iş fal sahibini sıkıntılardan koruyabilir. Ayrıca ayakkabı figürü seyahat habercisi de olabilir. Fal sahibine uzaklardan bir misafir gelebilir ya da kısmeti açılabilir, talipleri artabilir. Kahve Falında Kadın Ayakkabısı Görmek Falda kadın ayakkabısı çıkması, fal sahibinin yanar döner bir kişiliğe sahip olduğuna işaret eder. Kişi her ne kadar kendisinin dürüst ve sabit fikirli biri olarak tanımlıyor olsa da insanlar tarafından algılanan gerçek son derece farklıdır. Dolayısıyla fal sahibinin bu karakteri çevresindeki diğer insanları üzebilir. Eğer kişi karakterindeki sorunlu noktaları gözden geçirmezse yakınlarını kaybedebilir. Bu durumun gerçekleşmesi ve fal sahibinin bir yakını tarafından terk edilmesi halinde kişi oldukça mutsuz olacaktır. Fal sahibi artık sadece kendi mutluluğuna değil, başkalarının mutluluğuna da katkı sağlamaya çalışmalıdır.

Kahve Falında Erkek Ayakkabısı Görmek Eğer fal sahibi yalnızsa hayatına ani bir şekilde yeni bir partner girecektir. Bu eş adayı, uzun zamandır yalnız olan fal sahibinin ruhuna değmeyi başaracak ve onu mutlu edecektir. Fal sahibi senelerce yalnız kalmış olsa dahi beklenen bunca zamana değecek ve yeni partneri ile güzel bir uyum sağlamayı başaracaktır. Ayrıca bu figür arkadaşlar arası kırgınlığa da işaret eder. Kişi her ne kadar arkadaşını çok sevse de bir hareketi yüzünden onu kırabilir ve gönlünü almak için ekstra çaba harcaması gerekebilir. Kahve Falında Bebek Ayakkabısı Görmek Fal sahibinin ailesindeki minik üyelerden birisinin hastalanabileceğine işaret eder. Sağlık problemi çok ciddi olmayacaktır, bu problem kısa süre içerisinde atlatılacak ve hane halkı derin bir nefes alacaktır. Ayrıca fal sahibinin etrafında durumu kötü olan birileri de görünüyor. Bu kişiler fal sahibinden yardım bekleyebilir. Eğer bu yardım gerçekleştirilirse fal sahibi birkaç ay sonra bunun karşılığını fazlasıyla elde edecektir. Kahve Falında Çift Ayakkabı Görmek Devlet kapısında bir işin işaretçisi olabilir. Söz konusu iş fal sahibinin çabaları ve beklentileri doğrultusunda devlet memuru olacağına işaret edebileceği gibi devlet kapısındaki önemli bir işin de kolaylıkla, hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini de gösterir.

Faldaki ayakkabının boyutuna göre kişinin dara düşeceğine, hanesinde kıtlık yaşanacağına da işaret edebilir. Öte yandan çok uzaklardan, hiç hesapta yokken fal sahibine birisi misafirliğe gelebilir. Kahve Falında Sandalet Görmek Fal sahibi için bir yolculuğun yakın olduğuna işaret eder. Eğer kişi yeni yerler görmekten, yeni mekanlar keşfetmekten keyif alıyorsa oldukça eğlenceli bir dönemin kapıda olduğu söylenebilir. Ayrıca yakın bir akraba ya da dostu görmek için de sürpriz bir ziyaret planlanabilir. Sandalet figürü yeni eşya almaya yönelik de bir işarettir. Eskiyen eşyanın yenilenmesi ya da bir süredir planlanan bir ürünün satın alınması söz konusu olabilir. Kahve Falında Topuklu Ayakkabı Görmek Falda çıkan topuklu ayakkabı figürü uzun vadede mutluluğu sembolize eder. Ayrıca bazı falcılara göre uzun süreli bir serüvenin ardından fal sahibinin yeniden mutlu olması mümkün olacaktır. Serüven içerisinde kişinin çıkmış olduğu yolda elbette bazı sıkıntılar söz konusu olacaktır fakat eğer sabırlı davranılırsa yolun sonuna gelindiğinde oldukça güzel günler fal sahibini bekliyor olacak.