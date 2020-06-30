Kahve Falında Kaktüs Görmek

Kahve falında görülen kaktüs figürü, fal sahibinin çevresindeki ikiyüzlü insanlara karşı temkinli olması gerektiğini gösterir. Fal sahibinin, arkasından konuşan kişiler olduğunu öğrenip üzüleceğine işarettir. Fal sahibi yakın çevresindeki bazı kişiler tarafından kıskanılıyor olabilir. Yakın zaman içerisinde samimiyetsiz ve üzüntü verici davranışlara maruz kalabilir ve bu davranışları sergileyen kişi tahmin edilemeyecek yakınlıkta biri olabilir.
Ayrıca kahve falında kaktüs görülen fal sahibinin özel hayatında bazı sorunlar yaşayabileceği de söylenir. Falına bakılan kişinin bir ilişkisi var ise ayrılık aşamasına gelebilir. Bu nedenle fal sahibinin beraber olduğu kişiye karşı fevri davranmaması gerektiğine dair bir işarettir. Aynı zamanda falına bakılan kişinin bir ilişkisi yok ise falda görülen kaktüs figürü aşk hayatında karşılık bulamamaya ve acı çekmeye yorulur.
Kaktüs figürünün kahve tabağında belirmesi fal sahibini ailesinden ya da yakın çevresinden birinin maddi olarak sıkıntıya düşüreceği anlamına gelir. Bu nedenle fal sahibi yakın zamanda kimseye güvenip borç vermemelidir.
Kahve falında görülen dikenli kaktüs figürü bazı yorumculara göre olumsuz durumları çağrıştırırken bazı yorumculara göre ise olumlu olarak yorumlanır. Olumsuz yorumlara göre falda görülen dikenli kaktüs, tehlikeli bir durumla karşılaşmaya işarettir. Buna göre falına bakılan kişi, bir iftiraya uğrayıp zarar görebilir ya da yakın çevresindeki biri tarafından maddi veya manevi olarak sıkıntıya düşürülebilir.
Olumlu yorumlara göre ise, fal sahibinin etrafındaki art niyetli ve kötü enerjiye sahip kişilerin farkında olduğuna ve onları kendisinden uzak tutabildiğine yorulur. Falına bakılan kişinin temkinli davranışları sayesinde kötü durumlara karşı önlem alması anlamına gelir. Fal sahibinin müdahaleci ve ikiyüzlü tavrı ile kendisini rahatsız eden yakın çevresinden bir kişiyi uzaklaştıracağına işaret eder.
Kahve falında görülen kaktüs ağacı figürü, fal sahibinin özel hayatında mutlu gelişmeler olacağına işarettir. Falına bakılan kişinin temkinli davranışlarının karşılığını olumlu dönüş olarak alacağını gösterir.
Ayrıca falda görülen kaktüs ağacı figürü, köklü ve sağlam değişimlerin habercisidir. Fal sahibinin bir ilişkisi var ise evlilik yoluna gireceği anlamını taşır. İş hayatında ise falına bakılan kişiyi çekemeyen çalışma arkadaşları olsa da kariyerinde yükselişe geçeceği, iş yerindeki konumunu korumak için birtakım önlemler alacağı ve sonrasında konumunda kök salacağı söylenir.
Falda görülen kaktüs ağacı çiçek vermiş olması, falına bakılan kişinin maddi ya da manevi anlamda bir yükseliş yaşayacağı ve feraha kavuşacağı anlamına gelir.
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