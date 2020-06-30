Kahve Falında Kaktüs Görmek

Kahve falında görülen kaktüs figürü, fal sahibinin çevresindeki ikiyüzlü insanlara karşı temkinli olması gerektiğini gösterir. Fal sahibinin, arkasından konuşan kişiler olduğunu öğrenip üzüleceğine işarettir. Fal sahibi yakın çevresindeki bazı kişiler tarafından kıskanılıyor olabilir. Yakın zaman içerisinde samimiyetsiz ve üzüntü verici davranışlara maruz kalabilir ve bu davranışları sergileyen kişi tahmin edilemeyecek yakınlıkta biri olabilir.

Ayrıca kahve falında kaktüs görülen fal sahibinin özel hayatında bazı sorunlar yaşayabileceği de söylenir. Falına bakılan kişinin bir ilişkisi var ise ayrılık aşamasına gelebilir. Bu nedenle fal sahibinin beraber olduğu kişiye karşı fevri davranmaması gerektiğine dair bir işarettir. Aynı zamanda falına bakılan kişinin bir ilişkisi yok ise falda görülen kaktüs figürü aşk hayatında karşılık bulamamaya ve acı çekmeye yorulur.

Kaktüs figürünün kahve tabağında belirmesi fal sahibini ailesinden ya da yakın çevresinden birinin maddi olarak sıkıntıya düşüreceği anlamına gelir. Bu nedenle fal sahibi yakın zamanda kimseye güvenip borç vermemelidir.