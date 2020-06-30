Kahve Falında Kalp Görmek

Kendine has hazırlanış yöntemi ile dünyanın en meşhur kahve çeşitleri arasında bulunan Türk kahvesi, sohbetlerin ortağı, falların ise dayanadığıdır. Gelecekten haber almak, mevcut durumlar hakkında çıkarımlar yapmak için bakılan fallardan bir tanesi de kahve falıdır. Fincanın dibinde kalan telve hafifçe çalkalanır, bir dilek tutulur ve tabak fincanın üzerine konularak ikisi birden ters çevrilir. Bundan sonrası ise kahvenin soğumasına, yorum yapan kişinin fincan ve tabakta gördüğü şekilleri yorumlamasına kalır. Kahve falında görülen kalp genellikle ilişkiler, aşk, sevgi ile birlikte yorumlanır. Yorum kalbin şekline, netliğine, tam ya da yarım olmasına, hatta telve kalıntısından kalan rengine göre değişir. Ortaya çıkan her kalp şeklinin kendisine göre bir anlamı vardır. Kahve Falında Yarım Kalp Görmek Falda yarım kalp görmek fal sahibinin birisine karşılıksız olarak aşık olduğu anlamına gelir. Fal sahibinin duyguları nettir ancak aşık olduğu insanın kendisine karşı herhangi bir duygusu yoktur. Bu platonik hisler hiçbir zaman gerçek anlamda karşılık göremeyecektir. Karşılıksız bu duygular fal sahibinde derin yaralar açabilir.

Evli insanlar içinse yarım kalp, evliliklerinde birtakım sorunlar olduğu anlamına gelir. Sakin bir tavırla sorunlara yaklaşılması halinde sıkıntıların üstesinden kısa sürede gelinecektir. Falın bir diğer anlamı ise gönülsüz bir şekilde bir işe girişmektir. Kahve Falında Beyaz Kalp Görmek Kahve falında çıkan beyaz kalp, gelecek güzel haberlere ve fal sahibinin bu haberler karşısında yaşayacağı mutluluğa yorulur. Fal sahibinin fincanı kapatırken tuttuğu dileğe göre beyaz kalp ile birlikte gelecek haberin niteliği değişebilir. İş, aile ya da aşk hayatını etkileyecek bir haber olabilir. Kahve Falında Boş Kalp Görmek Kahve falında görülen boş kalp, kalbi kıpır kıpır ettirecek gelişmelere yorulur. Fal sahibi kalbini çalacak birisi ile tanışacaktır. Uzun süredir özlem duyulan aşk gelecek demektir. Gelecek bu kısmet tertemiz olacak, kim ne yaparsa yapsın ikili arasına giremeyecektir. Boş kalbin ardından ortaya çıkan kısmet evliliğe kadar gidecektir. Evli olan kişiler için ise boş kalp, evliliklerinde mutlu ve huzurlu bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanır.

Kahve Falında Büyük Kalp Görmek Kahve falında büyük kalp görmek, fal sahibinin dileklerinin gerçek olacağı şeklinde yorumlanır. İş, eğitim, aile, sağlık, aşk gibi birbirinden farklı konular dileğin konusunu oluşturabilir. Konu her ne ise kısa sürede olumlu gelişmeler yaşanacak, fal sahibi rahata erecektir. Büyük kalp bir yandan da fal sahibinin kalbinin büyüklüğüne, güzelliğine işaret eder. Fal sahibinin sevdiği insanların her biri bu kalbin içinde toplanmıştır. Kahve Falında Elinde Kalp Olan Adam Görmek Kahve falında elinde kalp olan adam gören kişi eğer kadınsa ve bekarsa ona doğru gelen bir erkek var demektir. Bu erkek bütün duygularını eline almış ve fal sahibine açılmak için fırsat kolluyor durumdadır. Fal sahibi erkek ve bekarsa kısa bir süre sonra bir kadına sevgisini ifade edecektir. Eğer fal sahibi kadın ve evli ise eşi ona büyük bir sürpriz ile gelecektir. Evli erkekler ise eşlerini mutlu edecek bir sürpriz hazırlığı içerisindedir. Kahve Falında Fil ve Kalp Görmek Falda aynı anda fil ve kalp görmek büyük bir aşkın başlayacağı şeklinde yorumlanır. Fal sahibinin tam aşktan umudunu kestiği bir anda karşısına çıkacak olan insan mutluluğu da beraberinde getirecektir. Aşkın tutkusu fil kadar büyük olacaktır. Fillerin kin, yas tutma, hafızalarına olayları kaydetme gibi insanlara çok benzeyen özellikleri bulunur. Ayrıca duygusal hayvanlar oldukları bilinir. Bu aşkın da fillerin bütün bu özelliklerini taşıyacağı söylenebilir.

Bu fal bir başka yönden fil kadar büyük maddi bir kısmeti de belirtiyor olabilir. Fal sahibinin niyetine bakarak falın gerçek anlamı ortaya çıkar. Kahve Falında Fincanın Dibinde Kalp Görmek Kahve fincanının dibinde kalp görmek, fal sahibinin medeni durumuna göre değişen anlamlar taşır. Evli ve ilişkisi olanlar için bir durağanlığa işaret eder. İlişkinin hareketlendirilmesi gerektiği şeklinde bir uyarıdır. Fal sahibi ilişkisine heyecan katacak detaylara yönelebilir. Bekli ufak sürprizler, belki birlikte tatile çıkmak gibi yenilikler ilişkinin durağanlığından kurtulmak için yardımcı olacaktır. Bekar kişilerde ise fal sahibinin aşka bakışını değiştirmesi gerektiği şeklinde yorumlanır. Kişi, sabit fikirleri nedeniyle önünde bulunan fırsatı görmüyor demektir. Kahve Falında İçi Boş Kalp Görmek Kahve falında içi boş kalp görmek, fal sahibinin ilişkisinde artık son noktaya geldiği ve duygularının tükendiği şeklinde yorumlanır. Yaşadıkları sevgisini tüketmiş, ayrılık aşamasına getirmiştir. Tıpkı faldaki boş kalp gibi artık hiçbir hissi kalmamıştır. Tükenen duygular aynı zamanda bir bitişi de beraberinde getirecektir.

Fal sahibi bekar bir insansa aşktan umudunu kesmiş ve karşısına çıkan fırsatları görmüyor demektir. Eğer bu umutsuzluğu bir kenara bırakıp etrafı ile ilgilenmeye başlarsa kendisini bekleyen güzel gelişmeler de yakındadır. Kahve falında içi boş kalp görmenin bir başka anlamı ise fal sahibinin bir konuda niyetlendiği ve bu niyetini yakın zaman içerisinde gerçekleştirmek adına bazı adımlar atacağı şeklindedir. Kahve Falında İki İnsan Arasında Kalp Görmek Falda iki insan arasında kalp görmek, o iki insan arasında yaşanacak bir duygusal birlikteliğe yorulur. Bekar olan kişiler sürpriz bir aşk ile karşılaşabilir. İlişkisi olan kişiler için de bu görüntü sevgi bağının güçleneceği anlamına gelir. Güçlenen bu bağ, iki kişi arasında daha güzel günlerin yaşanmasına yol açacaktır. İki kişi arasındaki hisler günden güne artacak ve birbirlerinin yaşamındaki en kıymetli varlıklar olacaklardır. Kahve Falında İki Kalp Üst Üste Görmek Kahve falında iki kalp üst üste çıkan kişi evli ise bir çocuğu olacaktır. Genellikle bu sembol erkek çocuğa yorumlanır. Fal sahibi ve eşi uzun zamandır çocuk beklentisi içerisindedir ancak bir türlü evlat sahibi olmak onlara kısmet olmamıştır.

Yaşlı çiftler için ise bu haber çocuklarından gelecek bir evlat haberidir. Bekar kişilerde görülen iki kalp uzun yıllardır beklenen sevgilinin artık o kişinin karşısına çıkacağı şeklinde yorumlanır. Kahve Falında İki Parçaya Ayrılmış Kalp Görmek Kahve falında iki parçaya ayrılmış kalp görmek artık duyguların sonuna gelindiğini ve fal sahibinin bir karar aşamasının tam önünde durduğunu belirtir. İlişkinin üzerinde büyük bir buhran vardır ve bu sorunlar günlük yaşamı da etkilemektedir. Birlikte olduğu insan fal sahibinin sürekli kalbini kırmakta ve anlamsız meseleler yüzünden tartışmalar yaratmaktadır. İki parçaya ayrılmış kalp bazı yorumcular tarafından sağlık sorunlarıyla da ilişkilendirilir. Bu nedenle fal sahibinin sağlığı ile ilgili durumlara dikkat etmesi tavsiye edilir. Kahve Falında Kadının Elinde Kalp Görmek Kahve falında bir kadının elinde görülen kalp, fal sahibini düşünen bir kadının varlığına yorumlanır. Bu kadın aile içinde fal sahibine çok değer veren biri olabilir. Fal sahibi kadınsa, çoğunlukla fal sahibinin annesine işaret eder. Annesi fal sahibini sürekli düşünen ve iyiliğini isteyen, koruyan, kollayan bir insandır.

Kahve Falında Kalp İçinde Ok Görmek Kahve falında kalp içinde ok görmenin anlamı aşk hanesinde yaşanacak umulmadık gelişmeler şeklindedir. Ok, yaşanacak aşkın olumlu ya da olumsuz herhangi bir sonucu olduğunu söylemez, sadece yeşermekte olan bir duygudan bahseder. Fal sahibinin tek yapması gereken beklemektir. Aşk kıvılcımları yeri geldiğinde kendiliğinden harekete geçecektir. Eğer ok kalbin dışına doğru çıkıyorsa kaçırılmış bir fırsat var ve artık ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın bu fırsatı tekrar yakalamak mümkün olmayacak demektir. Kahve Falında Kalp Kabarması Görmek Telvenin fincanın dibinde birikmesi kalp kabarması olarak ifade edilir. Kahve falında kabaran kalp görmek fal sahibinin sıkıntı bir dönemden geçtiğinin işaretidir. Bu sıkıntı mutlaka bir gönül meselesi ile ilgili olmak zorunda değildir. Maddi sorunlar, çocuklarla ilgili problemler, aile yaşamında ortaya çıkan sıkıntılar, sağlıkla ilgili dertler, yani bütün sorunlar kalp kabarmasına neden olabilir. Kahve Falında Kalp Üstünde İnsan Görmek Kahve falında kalp üstünde insan görmek, bekar kişiler için yakın zamanda mutlu bir yuva kurabilecekleri birisi ile tanışacakları anlamına gelir. Evli olmayanlar için geçerli olan bu anlam, evlilik kararının aniden alınacağına yorumlanır. Ailede büyük bir sevince yol açacak bu haber, fal sahibinin mutluluğuna mutluluk katacaktır.

Kahve falında çıkan bu sembol, evli kişiler içinse eşlerinden gelecek bir sürprize işaret eder. Bu sürpriz karşısında fal sahibi büyük bir sevinç yaşayacak, kendisinin karşı taraf için ne kadar değerli olduğunu hissedecektir. Kahve Falında Kalp ve Anahtar Görmek Kahve falında kalp ve anahtar görmek, bir kalbi rahatlatacak anahtarın fal sahibinin eline geçeceğini söyler. Yakın çevrede mutsuz birisi varsa fal sahibi ona yardım edecek, maddi ya da manevi anlamda destek olacak, o kişinin sorunlarının üstesinden gelmesine yardımcı olacaktır. Yardımlar sayesinde iki kişinin arasındaki ilişki de güçlenecektir. Fal sahibinin yaptığı bu yardımlar ise onun büyük bir iç huzuruna kavuşmasına sebep olacaktır. Kahve Falında Kalp ve At Görmek Kahve falında kalp ve at görmek, güzel gelişmelerin yaşanacağı, kişinin muradına ereceği, dualarının kabul olacağı ve güzel günlerin onu beklediği anlamını taşır. Şans kısa süre içerisinde fal sahibinden yana dönecektir. Bu gelişmeler maddi ya da manevi birçok alanda yaşanabilir. Bu sembol ayn zamanda kısmet anlamına da gelir. Fal sahibinin karşına çıkacak bir insanı gösteriyor olabilir. At, özellikle zengin bir insana yorulur ve bu insanla yapılacak evlilik anlamına gelir. İki kişi arasında hiçbir engel oluşmadan evliliğin gerçekleşeceği söylenir.

Kahve Falında Kalp ve Balon Görmek Kahve falında kalp ve balunu bir arada görmek, aşk yaşamında yaşanacak hayal kırıklığını gösterir. İlişkisi olan kişiler partnerlerinin duygularının aslında sandıkları kadar gerçek olmadığının farkına varabilirler. Birisine ilgi duyanlar, ilgi duydukları kişinin bir başkası ile birlikte olduğunu öğrenerek hayal kırıklığı yaşayabilirler. Kahve Falında Kalp ve Bayrak Görmek Kahve falında kalp ve bayrak görmek nikaha işaret eder. Fal baktıran kişinin ya kendisi ya da sevdiklerinden birisi evlenecektir. Bayrak falda her zaman resmi daireleri temsil eder. Nikah vesilesi ile resmi dairelere bol bol gidilip gelinecektir. Bu hayırlı iş nedeniyle resmi daireye gitmek mutluluk verici bir gelişmedir. Kalp ve bayrağı yorumlamanın bir başka şekli ise yeni bir iş imkanının doğacağı yönündedir. Fal sahibi işini değiştirebilir veya uzun süredir işsizse yeni bir fırsatla karşılaşabilir. Kahve Falında Kalp ve Deve Görmek Bu iki sembol fal sahibinin sıkıntılarının sona ereceği anlamına gelir. Kısmetiyle gelen deve, yaşanan sorunların geride bırakılmasına yardımcı olacaktır. Fal sahibi yeni bir yıla girecek ve böylece daha güzel kapılar önüne açılacaktır.

Deve genel olarak gelecek paraya yorulur. Fal sahibinin eline miras, ikramiye, verdiği borçların geri dönmesi gibi birkaç vesile ile para geçebilir. Kahve Falında Kalp ve Ok Görmek Kahve falında kalp ve ok görmek yıldırım aşkı demektir. Kalbinde kimse olmayanlar için bir anda aşkın kapılarını çalacağı anlamına gelir. Bekar kişiler karşılarına çıkacak insana gönüllerini kaptıracak, ilişkileri nikah masasına kadar gidecektir. Aranılan ve beklenen aşk sonunda gelecektir. İlişkisi olan insanlar için bu sembol, kendilerine ve karşılarındaki insana güven duymaları gerektiği anlamını taşır. Kıskanmaktan, sorun çıkartmaktan ve kavga etmekten kaçınılması gerektiğini söyler. Bu olumsuz davranış biçimleri kontrol altına alınırsa ilişkinin mükemmel bir şekilde yürüyeceğini anlatır. Kahve Falında Kalp ve Tavuk Görmek Kahve falında kalp ve tavuk görmek,hane içinde güzel gelişmeler olacağı şeklinde yorumlanır. Evliler için bu sembol bir bebek haberi ya da müjdeli bir gelişme olabilir. Evliler yaşamlarını birleştirdikleri insan konusunda ne kadar isabetli bir karar verdiklerine şahit olacakları gelişmelere hazır olsunlar. Kısa süre içerisinde onlara şükran duygusu yaşatacak olaylar kapılarını çalacaktır.

Bekarlar için ise yeni yuva kurmak anlamına gelir. Kahve Falında Kırık Kalp Görmek Kahve falında görülen kırık kalp, fal sahibinin kalbinin kırılacağı şeklinde yorumlanır. Bunun sebebi br ayrılık ya da çok büyük bir kavga olabilir. Nedeni ne olursa olsun, yaşanacak hayal kırıklığı belki de telafi edilemeyecek kadar büyük olacaktır. Olayların gelişmesinden sonra ilişki ile ilgili bütün sonuçlara hazır olmak gerekir. Kahve Falında Kuşun Ağzında Kalp Görmek Kahve falında kuşun ağzında kalp görmek deyim yerindeyse fal sahibinin kalbini yerinden oynatacak kadar güzel bir haber anlamına gelir. Haberi bir başka insan getirecektir. Kısmet olarak da tanımlanabilecek bu haber, fal sahibine ilgi duyan bir insan ile alakalı olabilir. Evli kişilerde ise haber iş veya sağlık ile ilgili olabilir. Haber, fal sahibinin sevdiklerini ilgilediren bir konuda da karşısına çıkabilir. Kahve Falında Siyah Kalp Görmek Kahve falında siyah kalp görmenin anlamı kötü olarak düşünülebilir ancak tam tersi bu sembol fal sahibinin sevdikleri tarafından özlenen bir insan olduğu şeklinde yorumlanır. Eğer kalp fincanın dibinde ise o kişilerin bir haber beklediğini söyler.

Kalp tabakta ise fal sahibini merak eden kişiler aile içinden birileridir. Ancak kalbin siyahlığı dışarıya doğru değişiyorsa ve rengi açılıyorsa anlamı değişir. Bu durumda siyah kalp figürü, fal sahibinin iç sıkıntılarının yavaş yavaş geçeceği ve zamanla ferahlayacağı anlamına gelir. Kahve Falında Tavşan ve Kalp Görmek Kahve falında tavşan ve kalp görmek fal sahibi için sürpriz dolu günlerin geleceği anlamına gelir. Sevdiği bir insandan hediye alacağı ya da güzel bir teklif ile karşı karşıya kalacağı şeklinde yorumlanır. Fal sahibi gerçekten karşısındaki insanlar tarafından değer verilen bir kişidir ve onlar tarafından mutlu edilmeye çalışılmaktadır. Bunun farkına varmak ise fal sahibi için önemli bir mutluluk kaynağı olacaktır. Kahve Falında Ters Dönmüş Kalp Görmek Kahve falında çıkan ters kalp, umutsuz bütün duyguların ortadan kalkacağına, yaşanan hayal kırıklıklarının son bulacağına işaret eder. Fal sahibinin başına gelen kötü olaylar ve onu üzen sorunlar geçecektir. Gelecekte güzel günler yaşanacaktır. Fal sahibi bekarsa yeni bir aşka kavuşacak, evli ise ilişkisindeki sorunlar son bulacaktır.

Kahve Falında Yolun Ağzında Kalp Görmek Yolun ağzında görülen kalp bir isteğe, yeni birisi ile tanışmaya, yola çıkmaya işaret eden müjdeli haberlere yorumlanır. Bu figür bir başka anlamı ile fal sahibinin hiç ümidi olmayan bir olayın gerçek olacağı şeklinde yorumlanır. Yolun ağzında beliren kalp zenginliğe, mala mülke, edinilecek başarılara dikkat çekiyor olabilir. Fal sahibinin niyeti kalbin anlamını belirler. Kahve Falında Yolun Sonunda Kalp Görmek Falda yolun sonunda kalp çıkması, fal sahibinin yolunu gözleyen birisinin olduğu anlamına gelir. Bu kişi fal sahibini özleyen, onu seven bir insandır. Bu fal her zaman bir sevgiliye yorulmaz. Faldaki kalp figürünün çağrıştırdığı kişi kardeş, anne, baba, çocuk ya da çok yakın bir arkadaş da olabilir. Ayrıca bu sembol fal sahibinin isteklerinin gerçekleşeceği anlamını taşır. Uzun süredir beklenen bir dilek olumlu bir şekilde sonuçlanacaktır. Kahve Falında Kanatlı Kalp Görmek Kahve falında kanatlı kalp görmek, fal sahibinin kalbinde yepyeni kıpırtıların olduğu şeklinde yorumlanır. Yeni başlayan bir ilişki ya da tam eşikte fal sahibini heyecanlandıran bir insanın varlığını gösterir. Fal sahibinin aşk için ettiği dualar kabul olacaktır. Yakın gelecekte dilediği gibi bir insan karşısına çıkacaktır. Yaşanacak ilişki evliliğe kadar ilerleyebilir.

Kahve Falında İçi Dolu Kalp Görmek Falında içi dolu kalp çıkan kişi büyük yürekli, etrafındaki insanlara yardım etmeyi seven bir insandır. Taşıdığı özellikler nedeniyle çevresindeki insanlar için önemli bir yeri vardır. Kendisini sevenler kadar, kendisinin de sevdiği birçok insan bulunur. Onu seven insanların sürprizleri mutlu olmasını sağlar. Sürekli hatırlanır, aranır, sorulur ve bütün buluşmaların olmazsa olmaz ismidir. Kahve falında içi dolu kalp görmek fal sahibinin ilişkisi hakkında bilgi verir. Bekar olanlar için dolu kalp yeni başlayacak bir ilişkiyi gösterir. Evli olanlar için mutlu bir geleceğe, ilişkisi olanlar için evliliğe yorumlanır. Kahve Falında Küçük Kalp Görmek Falda çıkan küçük kalp, evli kişiler için bebek müjdesidir. Kalp fincanda çıkarsa bu haber için biraz daha vakit var demektir. Tabakta çıkarsa haberin gelişi çok yakındadır. Bekarlar için küçük kalp, yeni başlayan bir aşk anlamına gelir. Kalbin bir diğer anlamı ise fal sahibinin iyi niyetli bir insan olduğudur. İyi niyetinden dolayı üstüne gelenler olduğu ancak kendisi gibi olmaya devam ettiği sürece bu baskılardan etkilenmeyeceği söylenebilir.

Kahve Falında Yamuk Kalp Görmek Kahve falında çıkan yamuk kalp, dikkat edilmesi gereken bir insanın varlığı şeklinde yorumlanır. Fal sahibinin oldukça yakınında olan bu insandan her türlü kötülük beklenebilir. Kötü niyetli, bozguncu ve dedikoducu bir kişiliktir. Böyle birinin varlığı sezinlendiği durumda kesinlikle o kişiye güvenilmemesi tavsiye edilir ve uzak durulması gerektiği söylenir. Bazı fal yorumcuları yamuk kalbi doğrudan fal sahibinin yaşadığı hayal kırıklığına yorumlar. Kahve Falında Kanayan Kalp Görmek Kahve falında kanayan kalp görmek olumsuz duygulara, kalp kırıklıklarına, ilişkilerdeki sorunlara yorumlanır. Bu kalp bir aşk acısını ifade ediyor da olabilir, maddi manevi diğer sıkıntılar nedeniyle de ortaya çıkabilir. Öte yandan kanayan kalp bir pişmanlık da olabilir. Fal sahibinin kalbini kırdığı birine karşı duyduğu pişmanlık kendisini köyü hissetmesine neden oluyordur. Kalp fincan içerisinde çıkmışsa bu kişi arkadaş ya da aile çevresinden biridir. Tabakta çıkmışsa kesinlikle aile içinden birisi olarak yorumlanır. Kahve Falında Kocaman Kalp Görmek Kahve falında görülen kocaman kalp iyi niyeti, mutluluğu, aşkı sembolize eder. Fincanda çıkan kocaman kalp, fal sahibinin karakter özelliklerinden dolayı etrafında sayılan bir kişiliğe sahip olduğuna yorumlanır.

Tabakta çıkan kocaman kalp ise fal sahibinin kalbinde yer alan sevinçlere, dileklerinin gerçekleşeceğine yorulur. Bu dilekler genellikle aile yaşamı ile ilgilidir. Kahve Falında Temiz Kalp Görmek Yakın zamanda güzel haberler alınacaktır. Fal sahibini telaşlandıran bir konu varsa çözümü oldukça basittir. Kötüye gitmesi beklenen durumların hiçbiri umulduğu gibi kötü sonuçlanmayacaktır. İş, sosyal yaşam, maddi beklentiler temiz kalp ile anlam kazanabilir. Gelecek güzel haberler kapıdadır, fal sahibi bu haberleri aldığı zaman üzerinden büyük bir yük kalkacaktır. Kahve Falında 3 Kalp Görmek Kahve falında görülen 3 kalbin anlamı kişinin evli olup olmadığına göre değişiklik gösterir. Evli insanlarda 3 kalp görmek aileye katılacak yeni bir bebek olarak yorumlanır. Gençler için bebek sahibi olmak, yaşlılar için ise torun sahibi olmak anlamına gelir. Bekar insanlar içinse falın anlamı tamamen değişir. Bu fal bekar kişilerde iki kişi arasında kalınacağı şeklinde bir anlama sahiptir. Fal sahibinin karşısına çıkacak iki insan ile ilgili duyguları olacak ve seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Kahve Falında Delik Kalp Görmek Kahve falında delik kalp görmek kötü niyetli insanlar tarafından gelecek sorunlara, aile yaşamı içerisindeki gerginliklere, dedikodular yüzünden bozulan birliğe yorulur. Kıskançlık ve çekememezlik yüzünden dışarından bir insan fal sahibinin hayatını karıştıracak, bu karışıklığın etkileri uzun bir süre devam edecektir. Dikkat edilmesi gereken bir insanın varlığına işaret eden bu kalp, fincan içindeyse arkadaşlardan birisine, tabak içindeyse aileden birisine işaret eder. Kahve Falında Kalp ve Harf Görmek Kahve falında çıkan kalp ve harf, isminin içinde o harfin geçtiği bir insanın varlığını gösterir. Fal sahibi ya o kişi ile bir aşk ilişkisi içindedir ya da yakınlarında böyle bir insan vardır. Harf ismin kendisinde ya da soyisimde olabilir. Harf bazı durumlarda da fal sahibinin dileğinin içinde bulunabilir. Çıkan harf dileğin gerçekleşeceğini söyler. Kahve Falında Kalp ve Adam Görmek Kahve falında kalp ve adam görmek bekar kadınlar için aşk, evliler içinse mutluluk demektir. Bekar kişiler bir anda mutluluğu yakalayacaktır. Fal sahibi erkek ise bu fal prestijli bir işe, yaşamında fal sahibini bekleyen güzel gelişmelere yorumlanır. Erkek fal sahibi tanışacağı yeni insanlar sayesinde çok özel bir makama ulaşacaktır. Kahve Falında Kalp ve Kadın Görmek Kalp ve kadının bir arada görülmesi de fal sahibinin erkek veya kadın olmasına, evli ya da bekar olmasına göre değişiklik gösterir. Bekar erkekler için yeni bir aşk anlamına gelen bu figür, evli erkekler içinse eşlerinin onları çok sevdiği şeklinde yorumlanır.