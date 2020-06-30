Kahve falında karga görmek, aile ile yaşanacak sorunları işaret eder. Mal satımı ile ilgili aile büyükleri arasında fikir uyuşmazlığı olabilir ve onların onayını alırken güçlük yaşayabilirsiniz. Yakın bir zamanda nesil farklılıkları sebebiyle aile içerisinde birkaç sorunu çözmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Ayrıca karga görülmesi, yaşamınızda belirsizlik olacağını gösterir. Bu dönemde Kafanız çok karışık ve stres içine girebilirsiniz. Aileniz ve ve arkadaşlarınız yaptığınız bazı davranışları yanlış anlayabilirler. Onlara, kendinizi anlatmanız sizi yoracaktır. Bu yüzden herhangi bir açıklama ve tartışmadan uzak durmanız size fayda sağlar. Sakin ve sabırlı davranmanız daha sağlıklı olmanızı sağlayacaktır. Dost zannettiniz bir kişinin, sizin arkanızdan konuştuğu anlamı taşımaktadır. Birisi, size iftira atacaktır. Bu sırada hayatınıza yeni birisi girecektir, bu kişi sizi sevdiğini belli etmese bile herkes, sizden hoşlandığını bilecektir. Karga görmek fal sahibinin maddi anlamda zorluğa düşeceğini de göstermektedir. Bu yüzden harcama yaparken tedbirli olmanız gerekebilir.

Kahve Falında Karga Başı Görmek

Kahve falında karga başı görmek, fal sahibinin rızası dışında verilen bir sözün varlığı anlamı taşımaktadır. Verilen söz, fal baktıran kişiyi zor durumda bırakabilir. Bu yüzden verilen sözden haberler olduğunda sakin kalmalı ve tepkisini dikkatli bir şekilde dile getirmelidir. Çünkü öfkeli bir biçimde davranış gösterirseniz, sözünüzü tutmamak için bu şekilde davrandığınız düşünülebilir. Kendinizi güzel bir şekilde açıklayarak, yanlış anlaşılmayı düzeltebilirsiniz. Kahve falında birden fazla karga başı görülüyorsa, bu durum fal baktıran kişinin arkasından dedikodu yapıldığına yorumlanır. Sırlarınızı paylaşacağınız kişileri dikkatli seçmeniz, sizin için iyi olacaktır. Ayrıca karga başı görmek, fal baktıran kişinin fark etmeden ağzından laf kaçırdığına işarettir. Ağızdan kaçırılan bu laf birilerinin arasını bozduğundan, fal sahibi kişi huzursuzdur. Aynı zamanda karga başı, düşmanınıza karşı dikkatli olmanıza yorumlanır.

Kahve Falında Karga Burnu Görmek

Kahve falında karga burnu görmek karga çıkardığı sesten dolayı geveze ve leş yiyen bir hayvan olarak bilinmektedir. Kahve falında karga burnu görmek ise etrafınızda sürekli olarak sizin hakkınızda kötü konuşan kişilerin varlığını ifade etmektedir. Yaşamınızda bazı belirsizliklerin olduğunun göstergesidir. Uzun süredir gerçekleşmesini istediğiniz bir durum var ve bunların olması için bir durumun gerçekleşmesi bekliyorsunuz. Ancak bu durum gerçekleşene kadar ertelediğiniz özel hayatınız konusunda dikkatli olmalısınız. Eğer bir şekilde davranış göstermeye devam ederseniz ilişkiniz zarar görebilir. Yaşamda beklentilere göre hareket etmek kişiyi hayal kırıklığına uğratır ve bu sizin depresyona girmenize sebep olabilir. Bu yüzden beklentileriniz yokmuş gibi davranmamız, yaşamanızı çok daha keyifli hale getirecektir. Görünüm olarak sakin bir yapınız bulunmakta ancak öfkeli ve inatçı bir kişiliğiniz olduğunu gösterir.

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