Kahve Falında Kartal Görmek

Yırtıcı bir hayvan olarak bilinen kartalın falda görülmesi hayırlı bir şekilde yorumlanmaz. Falda görülen kartal figürü, nankör ve kindar insanların varlığıyla alakalı bir işaret olarak değerlendirilir.

Diğer bir taraftan bu figür, devlet makamlarından alınacak üzücü haberlere işarettir. Bu haberler, fal sahibinin herhangi bir konuda idari para cezası ödemekle yükümlü tutulması ya da bazı doğru olmayan iddialarla suçlanması olabilir.

Kahve Falında Kartal Kanadı Görmek

Kahve falında kartal kanadı görmek, ev hanesinde veya yakın arkadaş çevresinde fal sahibine karşı düşmanlık besleyen, kin güden insanlara yorumlanır. Bu kişiler gizliden gizliye fal sahibinin çevresinde huzursuzluk çıkarmaya çalışıyor olabilir. Fal sahibine karşı içten içe kıskançlık besleyen bu kişiler, ellerine fırsat geçmesi halinde bu fırsatı kullanarak fal sahibinin kötü olaylara maruz kalmasına sebep olabilirler. Fal sahibi bu kişilere karşı uyarılmalı ve mümkün olduğunca kendisine güven vermeyen kişilerle özel sırlarını paylaşmamalıdır.

Kahve Falında Kartal Pençesi Görmek

Kahve falında kartal gözü görmek, kısa zaman içerisinde mal mülk sahibi olunacağına yorumlanır. Bu durum fal sahibinin hayatında bazı değişimlere yol açabilir. Bu süreç içerisinde fal sahibi arkadaş çevresinde tanıştığı bir kişi ile yeni bir ilişkiye yelken açabilir ve bu ilişkisi sayesinde geçmiş hayatı boyunca hiç olmadığı kadar mutlu olacağı bir yola adım atabilir. Falda görülen kartal pençesiyle alakalı yapılan yorumlarda bu figürün yeni bir hayata adım atılacağının simgesi olduğu söylenir.