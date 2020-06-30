Köpek insanın hayvanlar alemindeki en önemli dostu ve yardımcısıdır. İnsanların yaşam alanlarını korur, tehlikelere karşı uyarır, onlara yarenlik eder. Arama kurtarma çalışmalarında köpekler kullanılır. Rehber köpekler kendilerine ihtiyacı olan insanların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla onlara yardım ederler. Kahve falında sıklıkla beliren sembollerden birisi de köpektir. Kahve falında görülen köpek, dosta da düşmana da işaret ediyor olabilir. Köpeğin anlamı yanında bulunan diğer canlılara ve nesnelere göre değişiklik gösterir. Kahve Falında Köpek Görmek Köpek tek başına falda güven duyulan bir dostun varlığı anlamına gelir. Fal baktıran kişinin o anki durumuna göre bu dosttan gelecek bir yardıma, birlikte geçirilecek güzel vakitlere de yorum yapılabilir. Tabii bu yorum falda görülen köpeğin güzel ve iyi görünümlü olması halinde geçerlidir. Eğer köpek huzursuz ve saldırmaya çalışan bir köpek ise düşman birinin varlığı şeklinde yorumlanır. Fal sahibinin bu kişiye dikkatle yaklaşması ve ondan kendisini koruması için görülen bu köpek bir uyarı olarak algılanır.

Kahve Falında Köpek Kafası Görmek Kahve falında çıkan köpek kafası eğer saldırgan, havlamaya hazır bir köpek kafası ise, bu sembol gelecekte birtakım sorunlar yaşanacağı şeklinde yorumlanır. Yeni tanışılacak insanlara karşı dikkatli olunmasını tavsiye eden köpek kafası, çevrede bulunan ve kötü niyetler taşıyan birinin varlığına da işaret edebilir. Eğer köpek kafasını yukarı doğru kaldırmış ise bu, o kişinin saldırmaya yönelik bir hamle içinde olduğunu gösterir. Tam tersi kafasını aşağıya doğru eğmiş ise sinsilik düşünüyordur. Köpek kafası sevimli, uysal bir köpeğe aitse korkulacak bir durum yoktur, hatta sevinmek gerekir. İyi bir dost, sevecen bir insanın varlığını gösterir. Kahve Falında Köpek Patisi Görmek Falda çıkan köpek patisi insan elini uzatmış gibiyse kısa süre içerisinde bir dostun yardımı gelecektir. Tam ihtiyaç olduğu anda gelen bu yardım sonunda da fal sahibi rahata erecektir. Pati yere sağlam bir şekilde basmış ise fal sahibinin eylemleri hakkında uzun uzun düşündüğünün, plan yaptığının ve artık gönül rahatlığı ile önündeki yola çıkabileceğinin güvencesidir. Korkulacak bir durum olmadığını, yapılan planların sonucuna ulaşacağını söyler.

Kahve Falında Köpek Yavrusu Görmek Falda görülen köpek yavrusu aileye, haneye katılacak yeni bir üyenin habercisidir. Gelecek bebek haberi evli ve genç ise fal sahibinin kendisine, yaşlı ise çocuklarından birine ya da yakın akrabalara dair olabilir. Bu sembol aynı zamanda fal sahibinin arkadaşları arasında çok sevilen bir insan olduğu şeklinde de yorumlanabilir. Köpek yavrusunun etrafında kalabalık bir grup varsa anlam bu yönde değişiklik gösterir. Kahve Falında Köpek Yüzü Görmek Kahve falında görülen köpek yüzü şeklen güzelse arkadaş canlısı, gönlü geniş, dostlarını korumayı seven bir insanın varlığının belirtisidir. Fal sahibi için büyük şans olan bu insan çok yakında bir yerlerdedir. Köpek yüzü mutsuz, saldırgan ise yakın zamanda yaşanacak karmaşalara haber verir. Fal sahibinin gereksiz bir kavga içerisine gireceğine ve bu kavga sonunda canının sıkılacağına işaret eder. Bu sembol etrafta bulunan ve sorun çıkartmaya niyetli olan insanlara karşı temkinli yaklaşılmasını öğütler. Kahve Falında Köpek Balığı Görmek Kahve falında görülen köpek balığı fal sahibinin azmine, çalışkanlığına ve yaşama karşı olan tutkusuna özdeştir. Köpek balıkları denizlerin en korkutucu canlılarından bir tanesidir. İçgüdüleri son derece gelişmiş bu hayvanlar yaşamlarını sürdürmek konusunda azimlidir. Fal sahibi de köpek balığı gibi güçlü kişiliği sayesinde başına gelen bütün sıkıntıların üstesinden gelmeyi başarmaktadır. Sorunlarının çözümünü başkalarında değil kendisinde aradığı için temeli sağlam bir yaşama sahiptir.

Kahve Falında Köpek ve Kalp Görmek Kahve falında görülen köpek sevimli ise yeni bir aşka ya da yaşanan ilişkide güzel gelişmelere yorumlanır. Fal sahibi bekarsa karşısına çıkacak bir insan onun ayaklarını yerden kesecektir. Bu insan ile olan ilişki son derece güzel gelişmelere sebep olacaktır. Köpek saldırgan ise fal sahibinin birlikte olduğu insan yüzünden kalbi kırılacaktır. Bekar kişilerin de yeni tanıştıkları insanlar hayırsız kişiler olacaktır. Kahve Falında Köpek ve Fare Görmek Köpek ve fare, köpeğin durumuna göre anlamı değişen iki semboldür. Farenin falda ortaya çıkması hayra yorulmaz. Köpek dost canlısı ise, fal sahibini kötü niyetli insanlardan koruyan bir dostun varlığı söz konusudur. Köpek eğer fare gibi sinsi ise o zaman varlığından tedirgin olunması gereken iki insan var demektir. Bu iki kişi bir araya gelmiş, fal sahibi ile ilgili dedikodu yapıyordur. Kahve Falında Köpek Kulübesi Görmek Falda görülen köpek kulübesi maddi açıdan sıkıntılı bir sürecin başlaması demektir. Bu süreç ile birlikte fal sahibi sosyal ortamlardan uzak duracak ve içine kapanacaktır. Evinden dışarı çıkmayacaktır. Monoton bir yaşam biçimine girilecek ve arkadaşlardan, aileden uzak kalınacaktır.