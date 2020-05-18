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"Kahveci Sevgi abla" ışıklı davuluyla mahalleliyi sahura uyandırıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.05.2020 11:28 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Dere Mahallesi'nde kahvehane işleten Sevgi Cankurt, 4 yıldır ramazan davulculuğu da yapıyor - Cankurt: - "Mahalle sakinleri benim davulu çalmamdan çok memnunlar. Ben de onları sahura uyandırdığım için çok mutlu oluyorum"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Manyas ilçesi kırsal Dere Mahallesi'nde yaşayan Sevgi Cankurt, ışıklı davuluyla vatandaşları sahura kaldırıyor.

Bandırma ilçesinde yaşarken eşini kaybettikten sonra Dere Mahallesi'ndeki baba ocağına dönen 58 yaşındaki Cankurt, 11 yıl kapalı kalan köy kahvesini işletmeye başladı.

Kazandığı parayla kızını okutan, askerden yeni gelen oğluna bakan Cankurt, 4 yıldır da mahallenin ramazan davulculuğunu yapıyor.

İki yıl önce davulunun patlaması üzerine mahalle sakinlerini bidonla sahura kaldırmaya devam eden Cankurt'a, dönemin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu tarafından yeni bir davul hediye edildi.

Farklı renklerden oluşan led ışıklı davulunu boynuna asan Cankurt, ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldırmayı sürdürüyor.

- "Yaptığım işten gurur duyuyorum"

Sevgi Cankurt, AA muhabirine, işlettiği kahvehanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kapalı olduğunu söyledi.

Muhtardan izin alarak 4 yıl önce ramazanda davul çalmaya başladığını belirten Cankurt, şöyle konuştu:

"Yaptığım işten gurur duyuyorum. Benden sonra kim çalar davulu bilemiyorum. Mahalle sakinleri benim davulu çalmamdan çok memnunlar. Ben de onları sahura uyandırdığım için çok mutlu oluyorum. Kimse şikayetçi değil, Allah rızası için yılda bir sefer de olsa bir yardımım oluyor."

Cankurt, komşularından bahşiş verenler olduğunu dile getirdi.

Her gün saat 03.00'e doğru davulunu alıp dışarı çıktığını anlatan Cankurt, "15 dakika boyunca davulumu çalıp sonra evime geliyorum. Tek tek herkesin kapısına gidip davulu çalarak sahura kaldırıyorum." dedi.

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