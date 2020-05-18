"Kahveci Sevgi abla" ışıklı davuluyla mahalleliyi sahura uyandırıyor

İki yıl önce davulunun patlaması üzerine mahalle sakinlerini bidonla sahura kaldırmaya devam eden Cankurt'a, dönemin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu tarafından yeni bir davul hediye edildi.

"Yaptığım işten gurur duyuyorum. Benden sonra kim çalar davulu bilemiyorum. Mahalle sakinleri benim davulu çalmamdan çok memnunlar. Ben de onları sahura uyandırdığım için çok mutlu oluyorum. Kimse şikayetçi değil, Allah rızası için yılda bir sefer de olsa bir yardımım oluyor."

Cankurt, komşularından bahşiş verenler olduğunu dile getirdi.

Her gün saat 03.00'e doğru davulunu alıp dışarı çıktığını anlatan Cankurt, "15 dakika boyunca davulumu çalıp sonra evime geliyorum. Tek tek herkesin kapısına gidip davulu çalarak sahura kaldırıyorum." dedi.

