Öfkeli boğa sahili birbirine kattı! Kadın turist zor anlar yaşadı... "Lütfen uzaklaş" sesleri yükseldi

Meksika'nın Cabo kentindeki La Fortuna sahilinde yaşanan anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde bir kadının eşyalarını toplamaya çalıştığı sırada yanına aniden bir boğa yaklaştı.

Kadının yaptığı eylemi merak eden boğa, burnuyla çantasını kurcalamaya başladı. O sırada kadın olay yerinden kaçmak yerine eşyalarını almaya devam etti.

Çevredekilerin korku dolu gözleriyle takip ettiği olayda boğa boynuzlarıyla genç kadının kalçasına doğru saldırdı. O anı cep telefonuyla kaydeden kişiler "Lütfen uzaklaşın" diyerek genç kadını uyarmaya çabaladı.