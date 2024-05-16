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    4. Öfkeli boğa sahili birbirine kattı! Kadın turist zor anlar yaşadı... "Lütfen uzaklaş" sesleri yükseldi

    Öfkeli boğa sahili birbirine kattı! Kadın turist zor anlar yaşadı... "Lütfen uzaklaş" sesleri yükseldi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.05.2024 08:49
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    Meksika sahilinde bir kadın öfkeli bir boğanın hedefi oldu. Çevresindekilerin kadına uzaklaşması için yalvardığı anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı. O anlar viral olurken yorum yağmuruna tutuldu.

    Meksika'nın Cabo kentindeki La Fortuna sahilinde yaşanan anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde bir kadının eşyalarını toplamaya çalıştığı sırada yanına aniden bir boğa yaklaştı.

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    Kadının yaptığı eylemi merak eden boğa, burnuyla çantasını kurcalamaya başladı. O sırada kadın olay yerinden kaçmak yerine eşyalarını almaya devam etti.

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    Çevredekilerin korku dolu gözleriyle takip ettiği olayda boğa boynuzlarıyla genç kadının kalçasına doğru saldırdı. O anı cep telefonuyla kaydeden kişiler "Lütfen uzaklaşın" diyerek genç kadını uyarmaya çabaladı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Meksika Boğa kadın
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