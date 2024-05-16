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    4. Polis karakolunun önünde güpegündüz kadına cinsel saldırıda bulundu! Güvenlik kamerasına saniye saniye yakalandı

    Polis karakolunun önünde güpegündüz kadına cinsel saldırıda bulundu! Güvenlik kamerasına saniye saniye yakalandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.05.2024 09:05
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    Polis, Londra'nın doğusunda bir kadının cinsel saldırıya uğramasının ardından saldırganı bulmak için acil arama başlattığını duyurdu. Olaya ilişkin yapılan açıklamada saldırının bir polis karakolunun önünde ve gündüz saatlerinde gerçekleştiği ifade edildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER İngiltere'nin Londra şehrinde Bethnal Green'deki bir polis karakolunun önünde sabah 6.20 saatlerinde ismi açıklanmayan bir kadın bir adamın cinsel saldırısına uğradı. Kadın, kendisine cinsel saldırıda bulunan bir adam tarafından takip edildiğinde metro istasyonundan yeni ayrılmıştı. Saldırının sonrasında anında polislere haber veren kadın şikayetçi oldu.

    kaka

    Olaya ilişkin olarak soruşturma başlatan polisler güvenlik kamerası görüntülerini ve görgü tanıklarının ifadelerini inceleme sürecine başladıklarını dile getirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Londra cinsel saldırı
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