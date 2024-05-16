Polis karakolunun önünde güpegündüz kadına cinsel saldırıda bulundu! Güvenlik kamerasına saniye saniye yakalandı

MYNET-DIŞ HABERLER İngiltere'nin Londra şehrinde Bethnal Green'deki bir polis karakolunun önünde sabah 6.20 saatlerinde ismi açıklanmayan bir kadın bir adamın cinsel saldırısına uğradı. Kadın, kendisine cinsel saldırıda bulunan bir adam tarafından takip edildiğinde metro istasyonundan yeni ayrılmıştı. Saldırının sonrasında anında polislere haber veren kadın şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin olarak soruşturma başlatan polisler güvenlik kamerası görüntülerini ve görgü tanıklarının ifadelerini inceleme sürecine başladıklarını dile getirdi.