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Kahveci ve Yalçınkaya, mazbatalarını aldı

MALATYA HABERLERİ  | 17.09.2020 17:19 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Kongrelerinde güven tazeleyen Basri Kahveci ve Muhammed Emin Yalçınkaya, İlçe Seçim Kurulundan mazbatalarını teslim aldılar.Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen AK Parti Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe Teşkilatı kongrelerinde üyelerin oylarıyla yeniden güven tazeleyen Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Malatya Adliyesinde yer alan İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını teslim aldı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Kongrelerinde güven tazeleyen Basri Kahveci ve Muhammed Emin Yalçınkaya, İlçe Seçim Kurulundan mazbatalarını teslim aldılar.
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen AK Parti Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe Teşkilatı kongrelerinde üyelerin oylarıyla yeniden güven tazeleyen Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Malatya Adliyesinde yer alan İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını teslim aldı. Mazbata teslim töreninde, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve partililer de hazır bulundu.
Mazbatasını alarak göreve başlayan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, kendilerine güvenerek destek veren herkese teşekkür ederek "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın emrinde ve onun çizmiş olduğu yolda devam edeceğiz" dedi.
AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya’da, kongrede kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Bundan sonra da emin adımlarla AK Parti’mizi Yeşilyurt’ta ve Malatya’da bundan öncede olduğu gibi zafere taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023’e giden yolda bizlerde elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

"Basri başkanımıza hayırlı olsun"
Mazbata teslim törenine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “Seçimlerin, yenilenme ya da nefes alıp tekrar daha güzel, daha güçlü bir şekilde millete hizmet etmek demektir. 12 Eylül’de, darbe girişiminin yıl döneminde demokrasiye imza atmış olduk, seçimimizi gerçekleştirdik. Basri Başkanımıza ve Yeşilyurt ilçe başkanımız Muhammed Emin Yalçınkaya’ya hayırlı olsun diyorum. Her iki başkanımız da bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Liderimize layık, onun göstermiş olduğu yolda, çizgide durmak yok yola devam düsturuyla yoluna devam edecekler. Rabbim mahcup etmesin ikisini de” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, yeniden partililerin güvenini alarak başkanlığa seçilen Kahveci ve Yalçınkaya’ya hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, "tüm teşkilatlarımızla Malatya’nın her alanda büyümesi ve gelişmesi için bir olacağız. 2023’e giden bu yolda el ele vererek yeniden önemli başarılara imza atacağız" dedi.

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