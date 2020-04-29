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Kakaolu baklava, güllaca rakip oldu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Adana'da, baklava üreticisi Mehmet Tekin, ramazanda en çok kakaolu baklavanın tercih edildiğini bu ürünün güllacın yerini almak üzere olduğunu söyledi.

Adana'da ailesiyle birlikte 40 yıldır fıstıklı baklava, şöbiyet, dürüm, dolama, bülbül yuvası, fıstık ezmesi ve su böreği üretimi yapan Gaziantepli Mehmet Tekin, ramazan ayında iftar sofralarında geçen yıllar en çok güllaç tercih edilirken, bu yıl piyasaya yeni çıkan kakaolu ve sütlü baklavanın rağbet gördüğünü belirti.

Tekin, "Çok özel bir ürün, güllaç tabii iftar sofralarının vazgeçilmez bir ürünü. Ancak özel kakao ve özel sütle imal edilen bu baklava güllacı geçmek üzere. Şu anda yetiştirmekte zorlanıyoruz, ürüne çok ciddi bir talep var" dedi.

Güllacın kilosunu 50 TL, kakaolu baklayı da 78 TL'den satışa sunduklarını belirten Tekin, fiyatlara zam yapılmadıklarını da sözlerine ekledi. Ayrıca Tekin, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı dışarı çıkamayan vatandaşların evlerine de gün boyu servis yaptıklarını, ramazanda kimseyi tatlısız bırakmayacaklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
kakaolu baklava, tatlı çeşitleri, ramazan tatlıları,

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