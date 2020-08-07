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Kalbe iyi gelen ekip

HATAY HABERLERİ  | 07.08.2020 14:41 | Son Güncelleme

İskenderun Gelişim Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ekibi, hastaları şehir dışında tedavi olma zahmetine sokmadan tüm kalp ve damar hastalıkları, kalp kapak ameliyatları, bypass ameliyatları ve aort cerrahi işlemlerini başarıyla gerçekleştiriyor.Sekiz yıldan bu yana tam donanımlı ameliyathanesi, KVC Yoğun Bakımı ve Servisi ile kalp damar cerrahisi alanında binlerce ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op.

Kalbe iyi gelen ekip

İskenderun Gelişim Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ekibi, hastaları şehir dışında tedavi olma zahmetine sokmadan tüm kalp ve damar hastalıkları, kalp kapak ameliyatları, bypass ameliyatları ve aort cerrahi işlemlerini başarıyla gerçekleştiriyor.
Sekiz yıldan bu yana tam donanımlı ameliyathanesi, KVC Yoğun Bakımı ve Servisi ile kalp damar cerrahisi alanında binlerce ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çetin Murat Songur, “Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla, unvanımızı üst noktalara taşımaya devam ediyoruz. Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezimizin gelişmiş teknolojilerle donatılmış KVC ameliyathanesinde, Ocak ayından bu yana 242 ameliyat başarıyla gerçekleştirdik. Bu süreçte hiçbir acil hastayı geri çevirmedik. Deneyimli ve uzman ekibimizle beraber; By-Pass ameliyatları, aort yırtıkları, kalp kapakçık ameliyatları, mitral kapak ameliyatları, minimal invaziv ameliyatlar, kalp tümörü ameliyatları, aort genişlemeleri, kapalı kalp ameliyatları, diyaliz fistül açma işlemleri, varis ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Otel konforunda sağlık hizmeti
KVC Merkezi hakkında bilgiler veren Op. Dr. Songur, “İskenderun Gelişim Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi ve kardiyolojik girişimlerde en ileri düzeydeki merkezlerle karşılaştırıldığında, bu merkezlerle eşdeğer donanıma sahiptir. Hastanemizde şehir içi ve dışından kabul edilen, acil servisten alınan ya da polikliniklerimizde değerlendirilen hastalar, başarı ile ameliyat edilmektedir. Bizim için ameliyat kadar, ameliyat sonrası da önemlidir. Bu sebeple, ileri yaşam destek cihazları ile donatılmış KVC Yoğun Bakım Ünitemizde bulunan 5 yatak ile üst düzey yoğun bakım hizmeti verilmektedir. Koroner Yoğun Bakım ünitemiz tam donanımlı cihazlar ile kurulmuş olup; 13 yatak kapasitesine sahiptir. Gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarımızda; bize destek veren hastane yönetimine, ameliyathane ekibine ve hastanın ameliyat sonrası takibini yapan sağlık personeline teşekkürler” dedi.

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