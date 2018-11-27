MAGAZİN

Kalçalarıyla olay olan Iggy Azalea zayıfladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.11.2018 15:47 | Son Güncelleme

Avustralyalı rapçi Iggy Azalea, beslenme alışkanlıklarını değiştirerek karın bölgesindeki yağlardan kurtulmayı başardı.

Kalçalarıyla olay olan Iggy Azalea zayıfladı!

Kum saati şeklindeki kıvrımlı hatları ile ünlü rapçi Iggy Azalea, kendini sağlıklı beslenmeye adadı.

Detoks yapmaya başlayan güzel şarkıcı, pazartesi günü Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.

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Iggy'nin incelmiş vücudu dikkatli gözlerden kaçmadı.

28 yaşındaki şarkıcının evinin mutfağında yaptığı paylaşımlar, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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Ünlü şarkıcı, zaman zaman tükettiği besinlere dikkat edip, çoğu zaman pizza aşkı nedeniyle bolca fast food tüketmesiyle tanınıyor.


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iggy azalea Iggy Azalea ınstagram

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