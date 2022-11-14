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Kaldırımda yürürken başına düştü, ölümden döndü

14.11.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta yaşlı adam, 4 katlı binadan başına baca şapkası düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Esentepe Mahallesi Pelit apartmanında meydana geldi. Apartman sakinlerinden H.P., yaklaşık 1 metre uzunluğundaki demirden yapılan baca şapkasını çatıya çıkarttı. Bacaya takılmak istenen parça 4 katlı binadan düştü. Binanın bahçe duvarına çarpan baca şapkası kaldırımda yaya olarak bulunan M.K.’nin (70) başına düştü.

Başından yaralanan yaşlı adam ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. M.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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