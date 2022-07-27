Kale 65'inci Yıl Seramik Bayramı ve fabrika temel atma töreni

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ülkemiz güçlü bir ülke, Türkiye güçlü olmasa tarihten gelen bir hatıramız olmasa ne Kuzey Kıbrıs'ın kapalı Maraş'ı açık olurdu, ne Azerbaycan'ın Karabağ'ı bugün özgür olurdu, ne Libya'da Türk askeri anlı şanlı bayrağımızla orada olurdu." dedi.

Kale 65'inci Yıl Seramik Bayramı ve Granit Slab Fabrikası Temel Atma Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale için gurur dolu bir gün yaşadıklarını söyledi.

Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kente değer kattığını anlatan Turan, "Köprünün bölgemize kazandırılmasından sonra her sektörün, her kurumun Çanakkale'mize daha farklı bakma zorunluluğu var. Çanakkale merkezden Yunanistan, Avrupa iki yüz kilometre. Çanakkale merkezden İstanbul üç yüz kilometre. Yeni pazarlara kesintisiz ulaşmanın adı oldu köprü." ifadesini kullandı.

Yeni organize sanayi bölgeleri, teknoparklar ve birçok yatırımla da Çanakkale'nin değer kazandığını kaydeden Turan, şöyle konuştu:

"Ülkemiz güçlü bir ülke, Türkiye güçlü olmasa tarihten gelen bir hatıramız olmasa ne Kuzey Kıbrıs'ın kapalı Maraş'ı açık olurdu, ne Azerbaycan'ın Karabağ'ı bugün özgür olurdu, ne Libya'da Türk askeri anlı şanlı bayrağımızla orada olurdu. Türkiye güçlü bir ülke. Ayasofya'yı açarak da yatırımları yaparak da bunu ispatlamış durumda. Mavi Vatan'da, enerji aramalarında, her tarafta Türkiye yeni bir destan yazıyor. Savunma sanayisinde bambaşka bir süreç başladı. İçinde bulduğumuz bu güzel bayramın sahibi olan Kale Grubu'nun sadece seramik yapmadığını, çok kıymetli işlerinin olduğunu ama bir kıymetli savunma sanayinde milli piyade tüfeğimizin Kale Grubu tarafından üretildiğinin altını çizmek isterim. Aynı şekilde Kale AR-GE'nin turbojet motorlarındaki yatırım imkanları çok kıymetli değerli."

- "Kale AR-GE bünyesinde geliştirdiğimiz milli turbojet motorumuz KTJ-3200’ün kalifikasyonu başarıyla tamamlandı"

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay ise gruplarının oluşturduğu istihdam ile 2021 yılında en çok sigortalı, en çok kadın sigortalı ve en çok engelli sigortalı çalıştıran iş yeri unvanını aldığını söyledi.

Okyay, 65 yıl önce Çan'a bir fidan diktiklerini ve bugün 17 şirket, 6 bine yakın çalışan, 6 milyar liraya yaklaşan ciro, 1300’e yakın tedarikçi, 250’yi aşkın münhasır bayi, 15 bin satış noktası ve 100’ü aşkın ülkeye ihracatı olan bir sanayi devine dönüştüklerini anlattı.

Türk sanayisine rol model olan babası İbrahim Bodur'u rahmetle andığını ifade eden Zeynep Bodur Okyay, şöyle konuştu:

"Üretim, altyapı, ürün, pazarlama ve dağıtım konusunda sürdürülebilir olmak için doğru yatırımlar yaptık. İstihdam ve sürdürülebilir gelişim temelli insan kaynakları politikamızdan ödün vermedik. Çalışanlarımızı her zaman destekleyen ve besleyen bir kültür oluşturmaya odaklandık. Bu nedenle ne mutlu bize ki İbrahim Bey'den bu yana aynı yolu yürümekten büyük gurur duyduğumuz, beş nesil çalışanlarımız oldu. Bu yolculukta bize emeği geçen herkese, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, bayilerimize ve her alandaki paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz, DNA'sında sanayicilik olan bir grubuz, seneye 100'üncü yılını kutlayacağımız cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarımdan biri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün arzusuna uyarak, bu topraklarda kazanılan büyük zaferi, ekonomik zaferle de taçlandırmak için 65 yıldır ilk gün gibi çalışıyoruz; katma değer yaratmak, en önemli önceliğimiz."

Savunma sanayisi alanında çalıştıklarını aktaran Okyay, "Kale AR-GE bünyesinde geliştirdiğimiz milli turbojet motorumuz KTJ-3200’ün kalifikasyonu başarıyla tamamlandı ve seri üretime geçildi. Tüm kontrol ve aksesuarları dahil Kale AR-GE tarafından geliştirilen motorumuzun, her parçasını kendimiz, yurt dışı bağımlılığımız olmadan üretiyoruz. Çakır füzesine güç verecek KTJ-1750 motorumuzun prototip seviyesi testleri son derece başarılı gidiyor. Yine tasarımını öz kaynak projesi olarak yürüttüğümüz bir diğer yeni motorumuz KTJ-3700 de farklı platformlara güç vermek için geliştirilmekte. Bu yıl bu motorun da ilk ateşlemeleri yapılacak. Geliştirdiğimiz motorlara yurt içinden olduğu kadar yurt dışı firmalardan da yoğun ilgi söz konusu." dedi.

Okyay, Kale Seramik Vakfı'nın da kuruluşundan bu yana bölgeye, insanına, doğasına, eğitimine, bilim ve sanatına, kültürüne ve toplumsal yaşamına 350 milyon lirayı aşan destek verdiğini kaydetti.

Programa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ilçe belediye başkanları ve Kale Grubu'nun iş ortaklarıyla çok sayıda davetli katıldı.

