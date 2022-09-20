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Kale Banyo'dan her banyoya uygun olarak tasarlanan yeni banyo mobilyası

20.09.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grandhome banyo mobilyası, yaşam alanlarının en önemli alanlarından birisi olan banyolarda üstün konfor deneyimi sunuyor

İSTANBUL (AA) - Kale Banyo, yeni ürünü Grandhome banyo mobilyasını tanıttı.

Kale Banyo açıklamasına göre, küçük ve büyük banyolarda kullanım için tasarladığı farklı ebat seçenekli banyo mobilyaları ile yaşam alanlarında akıllı çözümler sunan şirket, yaşam alanlarının en önemli alanlarından birisi olan banyolarda üstün konfor deneyimi sunmak için yenilikçi ürün ve tasarımlara imza atmaya devam ediyor.

Modern-klasik bir etki uyandıran detaylarıyla Grandhome banyo mobilyası, yaşam alanlarının en önemli alanlarından birisi olan banyolarda üstün konfor deneyimi sunuyor.

Farklı tarzlara uygun olarak geliştirdiği akıllı çözümlerle her banyo için ideal fikirler sunan Kale Banyo’nun yeni banyo mobilyası Grandhome; geniş depolama alanları sunan çekmeceleri, seramik hijyenini banyolara taşıyan Kalesinterflex tezgahı ve modern klasik bir etki uyandıran detaylar barındırıyor.

Tek lavabolu 100 santimetre ve çift lavabolu 140 santimetre boyutlarıyla farklı banyolara uyum sağlayan seri; lake yüzeyindeki mat beyaz, mat siyah ve mat ada çayı renk alternatifleriyle estetik bir görünüm oluşturuyor.

Mobilya yüzey renkleri için alternatif kulp seçenekleri sunan Grandhome banyo mobilyası, seçilen mobilya yüzey rengine ek olarak farklı tezgah renk seçenekleri de sunarak banyo mobilyalarını kişiselleştirme ayrıcalığı sağlıyor.

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