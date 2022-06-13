Kale Grubu çalışanları, 65. yıl ruhunu kolektif bir resimle ortaya koyuyor

İSTANBUL (AA) - Kuruluşunun 65. yılını iz bırakacak bir eserle taçlandırmak isteyen Kale Grubu, ressam Mehmet Sinan Kuran'ın öncülüğünde, çoğunluğunu Kale çalışanlarının oluşturduğu ve 6 bin kişinin dahil olduğu İyi Bak Dünyana Kolektif Resim Çalışması'nı hayata geçirdi.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, daha sürdürülebilir, müreffeh ve adil bir dünya için faaliyet gösterdiği her alanda değer üretmeye odaklanan Kale Grubu, bireyden başlayıp tüm toplumu sarmalayacak bir farkındalık oluşturmak amacıyla İyi Bak Dünyana hareketini çeşitli faaliyetlerle desteklemeye devam ediyor.

65. yılını kutlamaya hazırlanan Kale Grubu, bu kapsamda çalışanlarının ve paydaşlarının dahil olabileceği özel bir kolektif resim çalışmasını hayata geçiriyor.

Kale Grubu'nun İyi Bak Dünyana yaklaşımının ve bugünden kuşaklar ötesine bırakacağı değerlerin bir simgesini oluşturacak olan İyi Bak Dünyana Kolektif Resim Çalışması, ünlü ressam Mehmet Sinan Kuran öncülüğünde oluşturuluyor. Kale Grubu üst yönetimi ve merkez ofis çalışanlarının yanı sıra Mardin'den Isparta'ya, Erzurum'dan Mersin'e kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki grup çalışanlarının hem İyi Bak Dünyana perspektifini hem de 65. yıla dair duygularını yansıttığı kolektif resme, aynı zamanda Kale Grubu'nun iş ortakları, birlikte ilerlemekten mutluluk duyduğu sosyal girişimciler ve paydaşlarından oluşan ekosistemi de katkı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Rana Birden, projeyi tasarlarken İyi Bak Dünyana hareketinden ilham aldıklarını belirterek, "Ressam Mehmet Sinan Kuran öncülüğünde, her bir çalışanın katkısıyla bütünün bir parçası hissedeceği kolektif bir resim oluşturmayı hayal ediyoruz. İyi Bak Dünyana felsefesiyle uyumlu, herkesi ilham almaya ve harekete geçmeye çağıran, sonuç kadar süreci de önemseyen bu öncü ve yenilikçi çalışmada, her bireyi kendi dünyasına daha yakından bakmaya, eşitlikçi bir şekilde çalışıp üretimin ve sahici bir diyaloğun parçası olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kolektif resim çalışması 27 Temmuz Seramik Bayramı’nda tamamlanacak

Geçen aylarda İstanbul Levent'teki genel merkezde Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay'ın ilk dokunuşuyla başlayan çalışma, Kale Grubu'nun doğduğu topraklar olan Çan'da sona erecek. Çalışmaya son dokunuşu, Kale Grubu'nun 65. kuruluş yıl dönümü olan 27 Temmuz'da (Seramik Bayramı) yine Zeynep Bodur Okyay yapacak.

Tüm katılımcıların kendi yaratıcılıklarını öne çıkardığı yenilikçi ve eşitlikçi bir çalışma olan kolektif resim çalışmasıyla yaklaşık 6 bin kişiye ulaşılacağı tahmin ediliyor.

