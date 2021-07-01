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Kaleci Abdullah Yiğiter, Hatayspor’da

01.07.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Amedspor forması giyen kaleci Abdullah Yiğiter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaleci Abdullah Yiğiter, Hatayspor’da

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, Amedspor forması giyen genç kaleci Abdullah Yiğiter’i transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 21 yaşındaki kaleci ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Genç kalecinin imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katılırken, kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Amedspor forması giyen genç kaleci Abdullah Yiğiter ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Abdullah Yiğiter'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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Geçen sezon 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amed Sportif forması giyen Abdullah Yiğiter takımı ile 29 maça çıktı. Yiğiter daha önce Fenerbahçe'nin alt yaş takımlarında da forma giydi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor
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