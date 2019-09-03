SPOR

Kaleci Eray Birniçan Alanyaspor’da

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 03.09.2019 08:20 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Kaleci Eray Birniçan Alanyaspor’da

Alanyaspor, transferin son gününde kaleye takviye yaptı. Turuncu-yeşilli ekip, Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki kaleci Eray Birniçan ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, transfer döneminin son gününde kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

Kaleci Birniçan, daha önce Konyaspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa takımlarında forma giymişti.

Öte yandan Alanyaspor Kulübü futbolcusu Hasan Ayaroğlu’nun bu sezon sonuna kadar, 1 yıllığına Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a kiralandığı duyurdu.

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
'İlk yarı bizim için çok iyi geçti''İlk yarı bizim için çok iyi geçti'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alanyaspor Eray Birniçan Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

Volkan Demirel için tarihi karar!

Volkan Demirel için tarihi karar!

Beşiktaş transferi açıkladı

Beşiktaş transferi açıkladı

Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması

Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaleci Eray Birniçan Alanyaspor’da

Kaleci Eray Birniçan Alanyaspor’da

Erol Bulut: İlk yarı bizim için çok iyi geçti

'İlk yarı bizim için çok iyi geçti'

Erol Bulut: Malatya’dan mutlu dönmek istiyoruz

'Malatya’dan mutlu dönmek istiyoruz'

Alanyaspor'da Taha Yalçıner ile yollar ayrıldı

Alanyaspor'da ayrılık

'Haklı olarak 4-1kazandık'

'Haklı olarak 4-1kazandık'

Erol Bulut: Transfer dönemi bitmedikçe transfer olur

Erol Bulut'tan transfer sözleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.