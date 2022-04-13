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  4. Kalecinin hatası 'yok artık' dedirtti! Yeşil sahalarda ender görülür...

Kalecinin hatası 'yok artık' dedirtti! Yeşil sahalarda ender görülür...

13.04.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin Ligi'nde ilginç bir olay yaşandı. Huracan ile Barracas Central arasında oynanan karşılaşmada inanılmaz bir kaleci hatası yapıldı. Huracan'ın attığı son akika golü VAR kararıyla iptal edildi. Dönen topta ise Barracas serbest vuruştan golü buldu. Detayı gören herkes büyük şaşkınlık yaşadı.

Arjantin Premier Ligi'nin 9. haftasında yeşil sahalarda görmeye alışık olmadığımız bir olay yaşandı. Huracan sahasında Barracas Central'i konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi son dakikada bulduğu inanılmaz bir gole 2-1 kazandı.

KALECİDEN ÇOK BÜYÜK HATA

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Karşılaşmanın 90. dakikasında Huracan kalecisi Diaz, oyunu hızlı bir şekilde başlattı. Atağın devamında Huracan golü buldu ve 2-1 öne geçti.

Fakat VAR incelemesinin ardından kaleci Diaz'ın oyunu başlatırken, ceza sahası dışında topa elle dokunduğu fark edildi ve serbest vuruş kararı çıktı. 90+9. dakikada yaşanan bu olayda topun başına geçen Facundo Mater, serbest vuruştan doğu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golle birlikte mücadeleyi de Barracas Central kazanmış oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Arjantin
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