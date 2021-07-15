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  4. Kalede de efsaneydi! Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in efsane rekoru hala göz kamaştırıyor...

Kalede de efsaneydi! Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in efsane rekoru hala göz kamaştırıyor...

15.07.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euro 2020'de alınan kötü sonuçlardan sonra eleştiri oklarının çevrildiği Milli Takım teknik direktörümüz Şenol Güneş'in profesyonel futbolculuk kariyerinde kalecilik yaptığı herkes tarafından bilinmez. Trabzon doğumlu olan Güneş, doğduğu şehre bağlı kalır ve tam 15 yıl boyunca Trabzonspor'un kalesini korur. İşte merak edenlere Şenol Güneş'in kalecilik yılları...

Kalede de efsaneydi! Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in efsane rekoru hala göz kamaştırıyor...

Mahalle aralarında limon kabuğu çöpleriyle başladı futbol oynamaya Şenol Güneş. Basketbola da merakı vardı ancak yaşadığı şehir Trabzon olunca basketbol oynayacak arkadaş bulamadı kendisine. Trabzon'da en büyük tutku futboldu. Güneş futbol kariyerine Erdoğdu Gençlik'te başladı. 17 yaşında Trabzonspor'un amatör takımına oradan da Akçaabat Sebatspor'a transfer olup profesyonel kariyerine başladı. 1972 yılında Trabzonspor'a transfer oldu.

HEDEF 1.LİG

1972-1973 sezonunda Trabzonspor 2. Lig'deydi ve 1. Lig'e çıkmaya çalışıyordu. Güneş o sezona yedek kaleci olarak başladı. İstanbulspor ile oynanan maçın 22. dakikasında oyuna dahil olarak ilk maçına çıktı. İlk sezonunda 10 maçta forma giyen Güneş, bu maçların yedisinde kalesinde gol görmedi. O sezon Kayserispor'un gerisinde kalan Trabzonspor 1. Lig'e çıkamadı. Sonraki sezon 18 maçta forma giyen Şenol Güneş takımının 1. Lig'e çıkmasına büyük katkı sağladı.

TRABZON SÜPER LİG'DE

Güneş, 1974-1975 sezonunda ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. İlk sezonunda tam 26 maçta forma giydi. Trabzonspor o sezon ligi dokuzuncu sırada bitirdi. Şenol Güneş'in kalesini koruduğu Trabzonspor yediği 17 golle ligin en az gol yiyen takımı oldu. O sezon Türkiye Kupası'nda finale kalan Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a yenildi.

ŞAMPİYONLUKLAR

Şenol Güneş artık takımın birinci kalecisiydi. 1975-1976 sezonunda Trabzonspor şampiyonluğa ulaştı. Güneş oynadığı 24 maçta sadece 10 gol yiyerek şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. 1976-1977 sezonunda Trabzonspor ilk kez Avrupa maçlarına çıktı. İlk turda İzlanda ekibi Akranes'i elediler ancak ikinci turda Liverpool'a kaybettiler. O sezon Süper Lig'in şampiyonu yine Trabzonspor oldu.

GÜNEŞ'İN HALA KIRILAMAYAN REKORU

1978-1979 sezonunda Trabzonspor üçüncü şampiyonluğunu yaşadı. Şenol Güneş ise 30 maçta sadece 7 gol yiyerek inanılmaz bir istatistik yakaladı. 17 Eylül 1978'de Fenerbahçe maçında 80. dakikada gol yiyen Şenol Güneş bu maçtan sonra 18 Şubat 1979'daki Adana Demirspor maçının 20.dakikasına kadar gol yemedi. Şenol Güneş Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en uzun süre gol yemeyen kaleci oldu. Bu süre ise tam 1112 dakikaydı.

KALEYE VEDA

35 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Son kez Antalyaspor karşısında forma giydi. Güneş için iki tane jübile maçı düzenlendi.

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Şenol Güneş
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