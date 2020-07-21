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Kaleiçi Müzik Yarışmalarının ilk kategori şampiyonu belirlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 21.07.2020 11:06 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği ve bir yıl boyunca devam edecek Kaleiçi Müzik Yarışmalarında pop müzik kategorisi birincisi Onur Nugay oldu.

Kaleiçi Müzik Yarışmalarının ilk kategori şampiyonu belirlendi

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği ve bir yıl boyunca devam edecek Kaleiçi Müzik Yarışmalarında pop müzik kategorisi birincisi Onur Nugay oldu. Onur Nugay, Antalya için yazılmış sözü ve bestesi kendisine ait “Ben yine Antalya’da olurum” isimli şarkısıyla bin 363 oy alarak şampiyonluğa uzandı.
Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin adını taşıyan online müzik yarışması, Kaleiçi Müzik Yarışmalarında, ilk kategorinin birincisi belli oldu. Her iki ayda farklı bir müzik kategorisinde düzenlenecek ve bir yıl devam edecek yarışmada ilk kategori Türkçe pop müzik dalında gerçekleşti.
Hem başvuruların hem de oylamanın internet üzerinden gerçekleştiği yarışmanın pop müzik birincisi Onur Nugay oldu. Merhum Türk sanat müziği sanatçısı Necip Nugay’ın oğlu olan Onur Nugay, birinciliğe sözü ve müziğe kendisine ait bir Antalya şarkısı “Ben yine Antalya’da olurum” isimli çalışmasıyla uzandı. Nugay, bin 363 oy aldı.
Onur Nugay, Kaleiçi Müzik Yarışmalarına Kaleiçi’nde büyüyen bir Muratpaşalı, bir Antalyalı olarak katılmak istediğini söyledi. Yarışma için sözü ve müziği kendisine ait bir besteyle katılmayı tercih ettiğini dile getiren Nugay, “Bu şarkının bir Antalya şarkısı olarak hafızalarda yer etmesi ve sanat hayatımda benden geriye bir iz bırakmasını diliyorum. İçinde Antalya geçen bir şarkıyla bu yarışmayı kazanmak bana ayrı bir sevinç yaşattı” diye konuştu.
Muratpaşa Belediyesi’ne böyle anlamlı bir etkinlik düzenlediği için teşekkür eden Nugay, “Dilerim ki, Kaleiçi Müzik yarışmaları her sene daha da büyüyerek ve daha çok katılımcıya ulaşarak oradan da evrensel bir yarışmaya dönüşür. Sanat her zaman, her şeye değer katar. Ayrıca oylamada bana tam destek veren Antalya Kan Bankasına, ismini buraya sığdıramayacağım tüm arkadaşlarıma, dostlarıma ve tüm dinleyenlerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kaleiçi Müzik Yarışmalarında birinciler Kaleiçi’nde 1 hafta tatil kazanırken yarışmada ikinci kategori rock müzik dalında yapılacak. Başvurular 7 Eylül’de başlayacak.

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