Kalekim’den cephe kaplama sisteminde yeni ürün ve hizmet

İSTANBUL (AA) - Kalekim, dinamik ürünler oluşturmak, yeni fikirler ortaya çıkarmak veya var olan ürün ve hizmetleri geliştirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, iç ve dış cephe kaplama sistemlerindeki metal taşıyıcı konstrüksiyon üzerine kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında ve seviye farklılıklarını eşitleyerek uygulayıcılara kolay, pratik ve hızlı uygulama imkanı veren, destek ve seviyeleme aparatı Kalekim Level Joker’i piyasaya sundu.

Kalekim’in yarım asıra yaklaşan üretim tecrübesiyle sektöre kazandırdığı Kalekim Level Joker, tekrar kullanım ve kolay uygulama özellikleri sayesinde uygulayıcılara zaman ve ekonomik açıdan tasarruf sağlarken, aynı zamanda plastik atık oluşumunun da önüne geçen çevreci bir ürün olarak farkını ortaya koyuyor.

Uygulama esnasında yapıştırıcı yeterli mukavemete erişinceye kadar kaplama malzemelerini emniyetli şekilde metal taşıyıcı konstrüksiyon üzerinde destekleyen Kalekim Level Joker aynı zamanda kaplama malzemelerinin yatay derz genişliğini ayarlayarak işçilikten ve zamandan tasarruf sağlıyor.

Seramik karo, granit seramik karo, porselen karo, Kalesinterflex, kompakt laminant vb. malzemelerin iç ve dış cephe konstrüksiyon üzerine yapıştırma sistemlerinde kullanılan Kalekim Level Joker kaplama malzemelerinin ön yüzeylerindeki seviye farklılıklarını giderip eşit seviyede düzgün uygulama imkanı sağlıyor. Böylelikle cephenin bütünsel yapısı dış etkenlere karşı korunmuş oluyor.

Özellikle büyük ebatlı karoların kaplama malzemelerinin cepheye sabitlenmesini kolaylaştıran ürün uygulama esnasında metal taşıyıcı konstrüksiyona ve kaplama malzemesine zarar vermiyor.

Derz genişliği ayarlanarak, farklı derz aralıklarında kullanılabilen Kalekim Level Joker, 4-16 mm kalınlığındaki kaplama malzemeleri için uygun olmakla birlikte, istenildiğinde ise 16 mm’den daha kalın malzemelere de uyarlanabiliyor.

