Kalekim'in yılın ilk 6 ayında net dönem karı 185 milyon TL'ye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Kalekim, yılın ilk 6 ayında net dönem karını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 258 artırarak, 2021 yılının ilk yarısında 51,7 milyon TL olan net dönem karını, 2022 yılı ilk döneminde 185,1 milyon TL’ye yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde yurt içi satışlarını da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 141, yurt dışı satışlarını ise yüzde 185 artırmayı başaran Kalekim, böylece geçen yıl ulaştığı finansal başarıyı bu yılda da istikrarlı bir şekilde devam ettirdi.

Yeni yatırım ve iş birlikleri ile yoluna büyüyerek devam eden Kalekim, 2022 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. 9 Ağustos 2022’de Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Kalekim, ulusal ve uluslararası pazarlarda enerji, tedarik, üretim ve Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı sıkıntılara rağmen finansal başarısını yılın ilk yarısında sürdürdü.

2022 yılının ilk 6 ayında net dönem karını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 258 artıran Kalekim, bu artışla net dönem karını da 185,1 milyon TL’ye çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Holding Mali İşler Direktörü (CFO) Haluk Alperat, Kalekim’in üretim ve finansal gücü ile Türkiye’nin yapı kimyasalları sektöründeki öncülüğüne vurgu yaparak, "Yılın ilk 6 ayında gerek satış gerekse de finansal açıdan ulaştığımız rakamlar bunu açıkça ortaya koyuyor. 2021 yılında tüm ürün gruplarında ulaştığımız satış ve finansal başarıyı bu yıl da istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Alperat, yılın ilk yarısında net karımızı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 258 artırdıklarını, bu artışla 2021 yılının ilk altı ayında 51,7 milyon TL olan net dönem karlarının, bu yılın aynı döneminde 185,1 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirtti.

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da Kalekim’in başarısının altında, doğru yatırım, doğru iş planı, güncel teknolojiler ve yetkin insan kaynağının yattığını belirtti.

Karaoğlu, şunları kaydetti:

"2022 yılına yaptığımız başarılı başlangıcın devamı olarak yılın ilk 6 ayında net karımızı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 258 artırdık. Bu dönemde brüt kar marjımızı 90 baz puan iyileştirerek, yüzde 37,7’den yüzde 38,6’ya yükselttik. Yılın ilk yarısında yüzde 22,7 olarak gerçekleşen FAVÖK marjımızdaki iyileşme ise, 520 baz puan oldu.

Tüm bunlarla birlikte yılın ilk 6 ayındaki net satışlarımız yüzde 154’lük artışla 857,9 milyon TL’ye ulaştı. Buna bağlı olarak, yurt içi satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 141, yurt dışı satışlarımızı ise yüzde 185 artırarak, ulusal pazarın yanında, uluslararası pazarlarda da önemli bir başarıya imza attık. Önümüzdeki dönemde de bu başarımıza yeni halkalar ekleyerek, yolumuza aynı motivasyonla devam etmeyi hedefliyoruz.

Kalekim olarak, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz halk arz programımızda hedeflerimizden ve hayallerimizden bahsetmiştik. Bu hedeflerin ilk sırasında da global bir marka olarak Kalekim’i yurt içinde ve yurt dışında daha da güçlü hale getirmek vardı. Bugün de bu doğrultuda yatırım ve iş birliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz."

" Geçen yılın sonlarına doğru bizim için çok önemli bir pazar olan Irak pazarına yönelik bir adım atarak, Mardin’deki fabrikamıza ek hat yatırımı yaptık." diyen Karaoğlu şunları kaydetti:

"Bu yılın başında ise, bu kez yurt içi yatırımlarımıza yönelik olarak sektörünün önemli şirketi Lyksor Kimya A.Ş.’nin yüzde 75’lik kısmını bünyemize kattık. İç ve dış pazara yönelik yaptığımız bu yatırımların yansımalarını da yılın ilk döneminde görmeye başladık. Hem üretim ve ürün hem de finansal açıdan gücümüze güç katan bu yatırımlarımızın katkılarını önümüzdeki süreçte çok daha fazla göreceğimize inanıyoruz."

