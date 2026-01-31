SPOR

Kalem kalem hepsi ortaya çıktı! Fenerbahçe öyle bir gelir elde etti ki...

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Fenerbahçe, sezon boyunca elde ettiği sportif başarıyı önemli bir ekonomik kazanca dönüştürdü. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi performanslarıyla UEFA’dan toplam 19 milyon 475 bin euro gelir elde etti.

Berker İşleyen

Fenerbahçe, 2025-26 sezonuna Avrupa arenasında yoğun bir takvim ve ciddi bir gelir tablosuyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 19. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna kalmayı başardı.

TESELLİ İKRAMİYESİ BİLE...

Kalem kalem hepsi ortaya çıktı! Fenerbahçe öyle bir gelir elde etti ki... 1

Sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan giriş yapan Fenerbahçe, bu aşamada Feyenoord’u saf dışı bırakarak 175 bin euroluk ilk UEFA gelirini elde etti. Play-off turunda Benfica’ya elenerek “Devler Ligi” hayaline veda eden temsilcimiz, buna karşın 4,29 milyon euro tutarındaki “teselli ikramiyesi” ile önemli bir kazanç sağladı.

AVRUPA LİGİ'NDEN DEV GELİR

Kalem kalem hepsi ortaya çıktı! Fenerbahçe öyle bir gelir elde etti ki... 2

Yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Fenerbahçe, organizasyona katılım bedeli olarak verilen 4,31 milyon euroyu da kasasına koydu. Lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip, bu performans sayesinde 1,8 milyon euro gelir elde etti. Ligdeki sıralamasının karşılığı olarak da 1,45 milyon euro daha kazandı.

Bunun yanı sıra yayın havuzu gelirlerinden 4,39 ile 5,59 milyon euro arasında bir pay alan Fenerbahçe’nin ortalama kazancı 4,99 milyon euro olarak hesaplandı. UEFA katsayı payından ise kulübün hanesine 2,16 milyon euro yazıldı.

TOPLAM KAZANÇ 20 MİLYON EURO

Kalem kalem hepsi ortaya çıktı! Fenerbahçe öyle bir gelir elde etti ki... 3

Tüm bu kalemlerle birlikte Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarından elde ettiği toplam gelir 19 milyon 475 bin euroya ulaştı. Sarı-lacivertliler, son 16 play-off turunda yer alması nedeniyle ayrıca 300 bin euro daha kazandı. Bu turu geçmesi halinde ise kulübü 1,75 milyon euroluk ek bir ödül bekliyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA GELİRİ

-Kazanç Kalemleri (Milyon €)

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu: 0,175

Şampiyonlar Ligi play-off turu (elenme): 4,29

Avrupa Ligi katılım: 4,31

Galibiyet: 1,35

Beraberlik: 0,45

Lig derecesi: 1,45

Yayın havuzu değerlemesi: 4,99

Katsayı: 2,16

Son 16 play-off turu: 0,3

Toplam kazanç: 19,475

SONRAKİ TURLARIN ÖDÜLLERİ

Son 16 turu: 1,75

Çeyrek final: 2,5

Yarı final: 4,2

Final: 7

Şampiyon: 6

