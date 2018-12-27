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Kalidou Koulibaly ırkçılık tezahüratlarına maruz kaldı

İTALYA HABERLERİ  | 27.12.2018 13:46 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan Inter-Napoli maçında, Napoli'de forma giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu Kalidou Koulibaly'yi hedef alan ırkçı tezahüratlar İtalyan futbolunda bir kez daha ırkçılık tartışmalarını başlattı.

Kalidou Koulibaly ırkçılık tezahüratlarına maruz kaldı

Inter'in 90+1. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 kazandığı maçın 80. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Koulibaly, Interli taraftarların ırkçı tezahüratlarına maruz kaldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Maçın üç kez durdurulmasını talep ettik. Koulibaly normal olarak ırkçı söylemlerden sinirlendi. Koulibaly, terbiyeli, profesyonel biri. San Siro'da üç kez anons yapıldı başka da bir şey olmadı. Çözüm bu mu? Ne zaman maç durdurulur biz sadece bunu bilmek istiyoruz. Bir dahaki sefere sahayı terk edeceğiz. En fazla mağlup sayarlar. Bu bir özür değil, bu sorun sadece Napoli ile ilgili de değil. Tüm İtalyan futbolunu ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

Koulibaly de maç sonunda Instagram hesabından, "Yenilgiden ve özellikle de takım arkadaşlarımı yalnız bırakmaktan dolayı üzgünüm. Ama tenimin renginden gurur duyuyorum. Fransız, Senegalli ve Napolili olmaktan da: insan" paylaşımını yaptı.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisi ve Milano kenti adına Koulibaly'den özür dilerken, bir kez daha yaşanması halinde tribünden ayrılacağını kaydetti.

İtalyan spor savcılarından Mino Raiola da gazetecilere, "Irkçılığı yenmediği sürece İtalya'nın geleceği yoktur. Hükümet nerede? Futbolcular ve kulüpler arasında dayanışma ve birlik nerede? Bu herkesin sorunu" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan İtalya'nın spor gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport'un Genel Yayın Yönetmeni Andrea Monti, Koulibaly'nin yaşadığı ırkçılık ile ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol açısından güzel bir geceydi ama tüm maç boyunca Koulibaly'yi hedef alan ırkçı tezahüratlar açısından çok kötüydü. Utanç verici bir ırkçılık ve San Siro taraftarının buna layık olduğunu düşünmüyorum. Bence Ancelotti haklı, maç durdurulmalıydı." yorumunda bulundu.

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İtalya Birinci Futbol Ligi inter napoli Kalidou Koulibaly serie a

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