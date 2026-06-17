SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Kaliforniya'da Avusturya rüzgarı! Ürdün engelini 3 golle geçtiler...

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Kaliforniya'da oynanan mücadelede perdeyi kapatan isim 90+12. dakikada Marko Arnautovic oldu.

Kaliforniya'da Avusturya rüzgarı! Ürdün engelini 3 golle geçtiler...
Emre Şen

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan J Grubu mücadeleleriyle devam ediyor. Grubun açılış maçında Avrupa temsilcisi Avusturya ile Asya ekibi Ürdün, Kaliforniya'da kozlarını paylaştı. Temposu yüksek geçen ve büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmadan Avusturya 3-1'lik galibiyetle ayrılarak turnuvaya moralli bir giriş yaptı.

İLK YARIYI AVUSTURYA ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmaya etkili ve baskılı başlayan taraf Avusturya oldu. Avrupa ekibi, aradığı golü 20. dakikada Romano Schmid'in ayağından bularak soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koymaya çalışan Ürdün, 50. dakikada Ali Iyad Olwan'ın şık golüyle skora denge getirdi: 1-1. Ancak bu eşitlik uzun sürmedi. Mücadelenin 76. dakikasında Ürdün savunmasında Al-Arab'ın talihsiz bir şekilde kendi kalesine attığı gol, Avusturya'yı bir kez daha öne geçirdi.

SON SÖZÜ ARNAUTOVIC SÖYLEDİ

Maçın son bölümlerinde beraberlik için tüm riskleri alan Ürdün savunmasında açıklar verirken, 90+12. dakikada sahneye çıkan Avusturya'nın tecrübeli yıldızı Marko Arnautovic, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu tayin etti: 3-1.

Bu sonucun ardından Avusturya J Grubu'na 3 puanla başlarken, Ürdün ilk maçından eli boş ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP ARJANTİN!

Turnuvanın bir sonraki maç haftasında Avusturya'yı çok zorlu bir sınav bekliyor. Avrupa temsilcisi, grubun ve turnuvanın doğal favorilerinden Arjantin ile çok kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Ürdün ise gruptan çıkma umutlarını sürdürebilmek adına Cezayir ile kozlarını paylaşacak.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Messi, tarihe geçtiği maçta gözyaşlarına boğuldu! Sebebini maç sonu açıkladıMessi, tarihe geçtiği maçta gözyaşlarına boğuldu! Sebebini maç sonu açıkladı
Montella'dan Paraguay maçına özel neşter! Kadroda 3 flaş değişiklik...Montella'dan Paraguay maçına özel neşter! Kadroda 3 flaş değişiklik...
Anahtar Kelimeler:
Avusturya Ürdün dünya kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

TV8 yayınında ortalık gerildi! "Siz kim oluyorsunuz?"

TV8 yayınında ortalık gerildi! "Siz kim oluyorsunuz?"

Festivalde 300 liraydı, pazarda 70 liraya düştü

Festivalde 300 liraydı, pazarda 70 liraya düştü

Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon avroluk yatırım

Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon avroluk yatırım

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.