Kaliforniya'da Avusturya rüzgarı! Ürdün engelini 3 golle geçtiler...

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan J Grubu mücadeleleriyle devam ediyor. Grubun açılış maçında Avrupa temsilcisi Avusturya ile Asya ekibi Ürdün, Kaliforniya'da kozlarını paylaştı. Temposu yüksek geçen ve büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmadan Avusturya 3-1'lik galibiyetle ayrılarak turnuvaya moralli bir giriş yaptı.

İLK YARIYI AVUSTURYA ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmaya etkili ve baskılı başlayan taraf Avusturya oldu. Avrupa ekibi, aradığı golü 20. dakikada Romano Schmid'in ayağından bularak soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koymaya çalışan Ürdün, 50. dakikada Ali Iyad Olwan'ın şık golüyle skora denge getirdi: 1-1. Ancak bu eşitlik uzun sürmedi. Mücadelenin 76. dakikasında Ürdün savunmasında Al-Arab'ın talihsiz bir şekilde kendi kalesine attığı gol, Avusturya'yı bir kez daha öne geçirdi.

SON SÖZÜ ARNAUTOVIC SÖYLEDİ

Maçın son bölümlerinde beraberlik için tüm riskleri alan Ürdün savunmasında açıklar verirken, 90+12. dakikada sahneye çıkan Avusturya'nın tecrübeli yıldızı Marko Arnautovic, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu tayin etti: 3-1.

Bu sonucun ardından Avusturya J Grubu'na 3 puanla başlarken, Ürdün ilk maçından eli boş ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP ARJANTİN!

Turnuvanın bir sonraki maç haftasında Avusturya'yı çok zorlu bir sınav bekliyor. Avrupa temsilcisi, grubun ve turnuvanın doğal favorilerinden Arjantin ile çok kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Ürdün ise gruptan çıkma umutlarını sürdürebilmek adına Cezayir ile kozlarını paylaşacak.