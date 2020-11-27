Kalkım’da bir hafta halk pazarı kurulmayacak

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde pazar günü düzenlenen halk pazarının korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir hafta süreyle yapılmayacağı açıklandı.

Kalkım Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Belediye Başkanlığımız tarafından alınan karar gereği Beldemiz ve çevresinde görülen korona virüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Beldemizde Pazar günleri kurulmakta olan Halk Pazarı bir hafta süreyle kurulmayacaktır. Her zamankinden daha temkinli davranarak bu salgın hastalığa karşı hep birlikte siper alıp, birlikle mücadele etmeliyiz. Lütfen zaruri ihtiyaçlar dışında evlerimizde kalmaya devam edelim. Dışarıya çıktığımızda mesafe, maske ve hijyen kuralına lütfen uyalım” ifadelerine yer verildi.



