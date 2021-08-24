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Kalkınma ajansları kaynakları verimli kullanmak için iş birliği yapacak

24.08.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen: - "Biz takım ruhuyla çalışırsak, bölgede güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Kaynakların daha verimli ve iyi kullanılması, mükerrer projelere destek verilmemesi için iş birliği yapmak önemli"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bölge Kalkınma İdareleri (BKİ) ile kalkınma ajansları, benzer projelere destek vermeyerek kaynakları verimli kullanmak için iş birliği yapacak.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bölge Kalkınma İdarelerinin DAP, GAP, KOP, DOKAP başkan ve yardımcıları, Kalkınma Ajanslarının DAKA, FIRAT, KUDAKA, ORAN, SERKA genel sekreterleri, Yatırım Destek Ofisleri'nin il koordinatörleri ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü temsilcileri, Erzurum'daki DAP İdaresi'nde iş birliği ve koordinasyon toplantısı yaptı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kalkınma İdareleri ile Kalkınma Ajanslarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı iki kurum olarak belirlenen görevleri ayrı ayrı yaptıklarını belirtti.

Başarılı olunması için bu iki kurumun iş birliği ve koordinasyonlarının önemli olduğunu vurgulayan Demirdöğen, şunları kaydetti:

"Biz takım ruhuyla çalışırsak, bölgede güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Kaynakların daha verimli ve iyi kullanılması, mükerrer projelere destek verilmemesi için iş birliği yapmak önemli. Kaynak transferi konusunda bir sıkıntımız yok. Sıkı bir enformasyonla bakanlığımızdan ödenek bulup veya mevcut bütçelerimizle bu kaynakları kullanabilme imkanımız var. İnovasyona dayalı projeler başta olmak üzere, bölgenin potansiyelini harekete geçiren ve mükerrer olmayan desteklerle bölgenin kalkınmasını sağlayabiliriz. İnsan kaynaklarımızı kullanarak daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum."

Kurumlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için yapılacakların görüşüldüğü toplantı, DAP ve kalkınma ajanslarının sunumlarıyla devam etti.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü Ömer Faruk Karyağdı moderatörlüğünde, DAP BKİ ile Kalkınma Ajansları'nın iş birliği alanlarının görüşüldüğü toplantıda, illerin öncelikli sektörleri, sorunları, ihtiyaçları, sonuç odaklı programları istişare edildi.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Yerel ve Kırsal Kalkınma Koordinasyon Daire Başkanı Funda Külerü de katıldı.

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